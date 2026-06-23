Eins der besten LEGO-Sets aller Zeiten ist am Prime Day schön günstig

LEGO Bruchtal ist ein Meisterwerk von einem Klemmbausteinset.

Zugegeben, die Szenen aus den Herr der Ringe Filmen, die in Bruchtal spielen, sind nicht unbedingt die spannendsten, aber trotzdem hat mich die Magie dieses Ortes als kleiner Junge fasziniert, der damals gebannt vor dem Bildschirm den Heimatort der Elben bestaunte. Das LEGO-Set dieses ikonischen Ortes zählt zu den besten, die jemals auf den Markt gekommen sind, und am Prime Day könnt ihr es euch mit einem ordentlichen Rabatt sichern.

Weitere LEGO Sets am Prime Day:

Gigantisch viele Teile und Minifiguren

Mit 6.167 Teilen zählt LEGO Bruchtal zu den größten und aufwendigsten Sets, die es jemals gab. Ihr solltet euch lieber ein paar Tage Urlaub nehmen, wenn ihr plant, das Set aufzubauen. Aber ihr werdet dabei eine helle Freude haben, die ganzen wunderbaren Details zu entdecken, die in diesem Set auftauchen. Sei es das zerbrochene Schwert Narsil, mit dem der Ring von Saurons Hand geschnitten wurde, oder die kleine Kammer, in der Bilbo Beutlin seinen Roman zu Ende schreiben möchte.

In diesem Set sind wirklich alle Charaktere enthalten, die man sich nur wünschen kann.

Hinzu kommt eine wirklich gigantische Auswahl an Minifiguren – insgesamt gibt es 15 Stück. Mit dabei sind natürlich alle neun Mitglieder der Ringgemeinschaft sowie Arwen, Elrond, Bilbo Beutlin und weitere Nebenfiguren. So lassen sich alle Filmszenen in Bruchtal mit dem Set nachstellen.

Cleveres, modulares Design für gemeinsamen Bauspaß

Das Set besteht aus drei Modulen, die unabhängig voneinander gebaut werden können. So müsst ihr euch der Mammutaufgabe, dieses Set zu bauen, nicht alleine stellen, sondern könnt es mit euren Herzensmenschen gemeinsam tun. Dabei ist jeder Abschnitt auf andere Weise herausfordernd, aber auch wunderschön. So erwachen nach und nach der Platz des Rates, die Elfenschmiede und ein kunstvoller Pavillon zum Leben und verschönern euer Zuhause.

Selbst aus der Ferne sieht dieses LEGO-Set wunderschön aus.

Zwar könnt ihr die Module auch getrennt voneinander aufstellen, aber zusammen wirken sie einfach am besten und schinden bei Besuch am meisten Eindruck. Der Prime Day hat zwar erst begonnen, doch dieses Angebot macht direkt Lust auf mehr.