Das beste PS5-Spiel 2024 nur bis Mitternacht im Angebot schnappen: Dieser Exklusivhit ist jetzt günstig wie nie!

Das beste PS5-Spiel 2024: Diesen Exklusivhit sollte niemand verpassen, erst recht nicht jetzt zum Angebotspreis!

Eine globale Durchschnittswertung von 95 Punkten und 94 Punkte in unserem GamePro-Test: Gerade könnt ihr euch das laut internationalen Kritiken beste PS5-Spiel des letzten Jahres günstig im Angebot schnappen. Bei Otto gibt es jetzt nämlich 46 Prozent Rabatt auf Sonys First-Party Hit. Damit ist er laut Vergleichsplattformen jetzt günstig wie noch nie zuvor:

Einen Haken hat der Deal allerdings: Es handelt sich um einen sogenannten „Deal des Tages“, was bedeutet, dass er spätestens um Mitternacht endet, falls er nicht sogar schon vorher ausverkauft ist. Ihr müsst also schnell sein!

Eine Reise über 50 Planeten: Das ist das beste PS5-Spiel aus 2024!

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Es geht hier natürlich um Astro Bot, den im letzten Sommer erschienenen 3D-Action-Platformer, der selbst mit den allerbesten Mario-Spielen wie Super Mario Odyssey mithalten kann. Nachdem sein Raumschiff in Gestalt einer PS5 abgestürzt ist, übernehmen wie die Kontrolle über den niedlichen Titelhelden und müssen mit ihm die Teile des Schiffs sowie unsere Kollegen einsammeln, die über verschiedene Planeten verteilt wurden.

Insgesamt erforschen wir rund 50 verschiedene Planeten und treffen dort sowohl auf vielfältige Feinde als auch auf Roboter in der Gestalt bekannter PlayStation-Figuren, von Aloy bis Kratos. Das könnte man als dreiste Eigenwerbung Sonys verurteilen, aber die Figuren sind so charmant und mit dem höchsten AAA-Produktionsniveau in Szene gesetzt, dass man selbst dies dem Spiel unmöglich übel nehmen kann.

Die Planeten von Astro Bot bieten viel optische Abwechslung und eine tolle Inszenierung.

Spielerisch überzeugt das Jump&Run durch seinen Ideenreichtum. Euer Astro Bot bekommt im Spielverlauf immer wieder neue und kreative Fähigkeiten verliehen, die euch völlig neue Gameplay-Möglichkeiten bieten, vom Jetpack über magnetische Boxhandschuhe bis hin zur Fähigkeit, Wasser aufzusaugen. Zu viel wollen wir hier gar nicht verraten, um euch die Überraschungen nicht zu verderben. Außerdem meistert Astro Bot die Grundlagen des Platformer-Genres wie eine absolut präzise Steuerung bravourös.