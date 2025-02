Fantasy, wie ihr sie noch nie gelesen habt: Diese Buchreihe hat viele begeistert und ist absolut zurecht im TikTok-Hype

"Caraval" ist die Geschichte einer Bestseller-Autorin über ein gefährliches Spiel voller Illusionen und Rätsel.

"Niemand liest mehr Bücher!" – diesen Spruch habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Der Witz ist: Das stimmt gar nicht! Selbst in Zeiten von einer Menge großartiger Games, Netflix-Serien und Animes sind Bücher immer noch beliebt und erleben durch TikTok ein spektakuläres Comeback.

Als ich mich auf die Suche nach einem neuen Thema für einen Buch-Deal gemacht habe, wurde ich von meiner Freundin auf eine Reihe aufmerksam gemacht, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, aber auf TikTok bereits die Massen begeistert: "Caraval". Und nach dem Inspizieren der Klappentexte bin auch ich neugierig geworden.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, verschwindet seine Nase regelmäßigen hinter Buchrücken. Leider hat er inzwischen immer weniger Zeit zum Lesen, denn gezockt werden muss ja schließlich auch und Pen and Paper spielt sich auch nicht von alleine. Für die Gamepro macht sich Elias aber trotzdem regelmäßig auf die Suche nach heißen Lese-Tipps.

Um was geht es in dem Fantasy-Bestseller aus den USA?

Stellt euch vor, es gibt ein Spiel, dass eure tiefsten Wünsche nach Freiheit und Erfüllung wahr werden lassen könnte, wenn ihr daran teilnehmt. Das ist das sagenumwobene Caraval und Scarlett will daran teilnehmen, um mit ihrer Schwester endlich ihrem grausamen und gewalttätigen Vater zu entkommen. Also fliehen sie von der Insel und finden sich bald darauf in einem Konstrukt aus Intrigen, Magie und Illusion wieder, in denen sie nicht wissen, was zum Spiel gehört und was real ist.

Und über all dem steht der mysteriöse Master Legend, der Caraval erschaffen hat und bei dem alle Fäden zusammenzulaufen scheinen. Dieser ist nicht nur unglaublich mächtig und gefährlich, sondern scheint es auf Scarletts Schwester Donatella abgesehen zu haben.

Der erste Band allein ist schon wahnsinnig fesselnd und die weiteren Bände sollen noch besser werden.

Über die Trilogie hinweg entfaltet sich eine dichte, geheimnisvolle Atmosphäre, bei der auch ihr als Leser euch immer wieder fragen müsst, was Real und was nur eine Illusion und Teil des Spiels von Master Legend ist. Fans des Young-Adults und Fantasy Genres werden sich schnell verlieben.

Eine Ästhetik wie gemacht für TikTok

Mal abgesehen vom Genre sehen auch die deutschen Cover einfach gut aus und erinnern mit ihren Spielkarten-Motiven an mysteriöse Zauberer, Theaterspiele und feine Gesellschaften. Der Erfolg kann sich durchaus sehen lassen: 14 Wochen war der erste "Caraval"-Band Platz eins der New York Times-Bestsellerliste. Was nicht nur zwei weitere Bände der Trilogie, sondern auch ein kleines Sequel in Form eines Weihnachtsromans hervorbrachte.

Die Novelle "Spectacular" spielt nach den Ereignissen der Haupttrilogie und hat jede Menge Illustrationen im Gepäck.

Alle "Caraval"-Bücher in der Übersicht

Wer Lust auf ein spannendes Verwirrspiel mit Intrigen, Manipulation, Magie und ganz viel Herz hat, der wir mit "Caraval" vielleicht seine neueste Lieblings-Buchreihe finden.