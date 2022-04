Bibi und Tina-Fans aufgepasst: Auf der Switch warten neue Pferdeabenteuer auf euch

Bibi und Tina jagen mit Amadeus und Sabrina nicht nur im Wind und reiten dabei ganz geschwind, auch kommen die beiden besten Freundinnen schon kommende Woche mit neuen Pferdeabenteuern auf die Nintendo Switch. GamePro verrät euch, was ihr über das Spiel zur Zeichentrickserie wissen müsst.

Wichtige Infos in aller Kürze:

Konsole: Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED

Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Preis: 22,49€ (Nintendo eShop)

22,49€ (Nintendo eShop) USK - Altersfreigabe: ab 0 Jahren

- ab 0 Jahren Veröffentlichung: 14. April

Wollt ihr einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen, dann schaut euch doch einfach das kurze Video zu Bibi & Tina: Das Pferdeabenteuer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das könnt ihr im neuen Bibi und Tina-Spiel alles machen

Das Wichtigste zuerst, denn natürlich dürft ihr Bibi, Tina und sogar Alex spielen und könnt neben Sabrina, Amadeus und Maharadscha noch sieben weitere Pferde reiten. Die müsst ihr zuvor allerdings freischalten, indem ihr verstecke Pokale in der Spielwelt findet.

Reiten dürft ihr übrigens entlang bekannter Serien-Schauplätze wie den Martinshof, Schloss Falkenstein, die alte Ruine Rotenburg und viele mehr. Damit ihr die Orientierung nicht verliert, hilft euch auch eine Karte.

Seid ihr schnell genug? Bibi und Tina sind ja bekanntlich echt Profis im reiten. Ob ihr das auch seid, könnt ihr bei Wettrennen feststellen, in denen ihr über Stock und Stein oder Zäune springt und ganz geschwind durch farbige Tore düst – das natürlich so schnell wie möglich. Rund um den Martinshof hat nämlich ein starkes Unwetter gewütet und wer wären Bibi und Tina, wenn sie nicht flux nachsehen würden, ob noch alles in bester Ordnung ist. Bibi kann im Spiel nämlich auch ihre Zaubersprüche wirken, ohja!

Kümmert euch immer fleißig um eure Pferde! Damit Amadeus und Sabrina die beiden Freundinnen schnell ans Ziel bringen, müsst ihr euch um die Pferde natürlich auch kümmern.

Das dürft ihr in kleinen Minispielen. Hier wird gestriegelt und gefüttert, die Hufe müssen gepflegt werden (logo!) und habt ihr das getan, dürft ihr sie anschließend auch schmücken. Ein schönes und gesundes Pferd, ist schließlich auch ein glückliches Pferd.

Das war's von uns, wir hoffen, ihr konntet euch ein erstes Bild vom Reitspiel machen. Habt ihr noch Fragen, könnt ihr die uns natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit Bibi und Tina auf der Switch.