Wer sich dieses bildhübsche Brettspiel im Angebot schnappen will, sollte schnell sein – es ist schon zur Hälfte ausverkauft

In diesem Familienspiel bereist ihr eine der bekanntesten Regionen Japans.

Von Brettspielen kann man nie genug haben, das ist zumindest meine Devise, und am Prime Day kann man sich erfahrungsgemäß auf zahlreiche Angebote freuen, um seine Sammlung ordentlich auszubauen. Einen besonderen Kandidaten gibt es schon jetzt im Angebot – und wird verkauft wie warme Semmeln.

Eine gemütliche Reise durch Japan

Ich spreche vom Familienspiel "Tokaido". Schauplatz ist die Tokaido-Straße, eine wichtige Handelsroute, die in Japan Kyoto und Edo miteinander verbindet. Ihr als Reisende könnt auf dieser Strecke herrliche Aussichten genießen, in Restaurants einkehren und neue Bekanntschaften machen. Wer seine Reise am besten auskostet, gewinnt das Spiel.

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Die Grafiken sind dabei sehr simpel und schlicht gehalten, versprühen aber trotzdem einen Charme, der perfekt in die Szenerie passt. Besonders die Panoramen, die man für Punkte sammeln kann, wirken beruhigend und erinnern einen daran, dass man sich selbst auch mal wieder eine Ruhepause gönnen sollte.

So wird das Spiel gespielt

Mit eurer Figur bewegt ihr euch auf der Straße nach vorne. Dabei würfelt ihr nicht oder spielt Handkarten aus, ihr selbst entscheidet, wie weit eure Figur vorrücken soll. Nach der Bewegung führt ihr die Aktion des Feldes aus, auf dem ihr gelandet seid:

Bauernhof: Nehmt drei Münzen aus dem Vorrat.

Panorama: Nehmt eine Panorama-Karte der entsprechenden Farbe, je weiter ihr eurer Panorama vervollständigt, desto mehr Punkte sammelt ihr.

Heiße Quelle: Nehmt eine Quellenkarte und erhalte entsprechend der Karte Punkte.

Tempel: Ihr könnt an einem Tempel Münzen spenden und erhaltet für jede Münze einen Punkt. Wer die meisten Münzen spendet, erhält zusätzliche Punkte.

Begegnungen: Deckt die oberste Karte des Stapels auf und erhaltet den entsprechenden Effekt

Dorf: Zieht Andenkenkarten und kauft beliebig viele davon. Je mehr unterschiedliche Andenken ihr habt, desto mehr Punkte bekommt ihr dafür.

Gasthaus: An einem Gasthaus müsst ihr eure Reise immer unterbrechen, um etwas zu essen. Sobald alle Spieler:innen das Gasthaus erreicht haben, geht die Reise weiter

So sieht der Spielplan des Brettspiels aus.

Sobald alle Reisenden im letzten Gasthaus angekommen sind, werden die auf der Reise verdienten Punkte zusammengezählt, wer am meisten hat, gewinnt die Partie.

"Tokaido" ist schnell erklärt, von der Mechanik her simpel und bietet trotzdem eine hohe Varianz. Perfekt für Familienabende oder für Menschen, die nur etwas für ab und zu suchen, und sonst eher selten Brettspiele spielen. Daher ist das Angebot auf Amazon auch sehr beliebt, denn es ist schon zu mehr als 50 Prozent ausverkauft. Wer sich "Tokaido" also noch schnappen will, sollte sich beeilen.