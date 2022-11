Black Friday 2022 bei Otto: Die besten Angebote zum Start des riesigen Sales

Als einer der ersten großen Händler hat Otto heute seinen großen Black Friday Sale gestartet. Bis zum Cyber Monday am 28. November gibt es jetzt tausende Sonderangebote aus so ziemlich allen Kategorien, von 4K-TVs über Handys bis hin zu einer stattlichen Auswahl an Spielen, vor allem für Nintendo Switch, aber auch für PS4, PS5 und Xbox. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Black Friday ist eigentlich erst am 25. November, viele der großen Händler starten ihre Sales aber schon diese Woche. Der Amazon Black Friday beginnt beispielsweise am 18. November. Ob alle Angebote bei Otto bis zum Ende des Sales dauern oder einige zwischendurch durch neue ersetzt werden, ist bislang übrigens nicht bekannt. Unabhängig davon könnten die besten Deals natürlich schon lange vor dem 28. November ausverkauft sein.

Was sind die besten Angebote?

Zum Start haben wir euch hier schon mal schnell ein paar der interessantesten Deals herausgesucht. In den kommenden Tagen werden wir euch noch detaillierter über die besten Angebote bei Otto und natürlich auch bei den anderen Händlern informieren.

Technik-Deals:

Spiele: