Black Friday: 4K-TV LG OLED B2 mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt günstig wie nie

In den Black Friday Sales bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr aktuell den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED B29 zum Toppreis bekommen. Für 55 Zoll zahlt ihr nur noch 877€ (UVP: 1899€), 65 Zoll kosten 1199€ (UVP: 2799€). Auch Amazon ist mitgezogen, hier ist aktuell aber nur noch die 65-Zoll-Version auf Lager. Laut Vergleichsplattformen gab es keine der beiden Versionen je zuvor so günstig. Nach Angaben von Idealo lag der bisherige Bestpreis für 55 Zoll bei 1007,56€ und für 65 Zoll bei 1549€. Hier geht’s zu den Deals:

Die Angebote dürften noch bis zum Ende des Sales am 27. November gelten, könnten aber auch schon früher ausverkauft sein.

Wie gut ist der LG OLED B29?

Tolles Bild mit perfektem Schwarz: Der LG OLED B29 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022 und eine von mehreren Varianten de LG OLED B2. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, was er vor allem der OLED Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast zu verdanken hat. Im Vergleich zum Vorgänger B1 schneidet er ein gutes Stück besser ab, da er über eine höhere Spitzenhelligkeit verfügt, was der Darstellung von HDR zugute kommt. Mit dem teurere LG OLED C2 kann er in dieser Hinsicht zwar nicht ganz mithalten und auch der Bildprozessor des C2 ist besser. Groß ist der Unterschied aber nicht.

Gaming mit 4K 120 fps: Der LG OLED B2 verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Das unterscheidet ihn von normalerweise günstigeren LG OLED A2, der nur über ein 60-Hz-Display verfügt. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag liegt bei ungefähr 6 ms mit 120 Hz und bei 11 bis 12 ms mit 60 Hz, was fürs Gaming sehr gute Werte sind.

