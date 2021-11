Black Friday ist eigentlich erst am 26. November, viele Händler haben aber bereits heute oder sogar schon gestern Abend ihre Black Friday Sales gestartet. Bei einigen dieser Shops gibt es jetzt 12 Monate PlayStation Plus 33 Prozent günstiger. Ihr zahlt also nur noch 39,99 Euro statt 59,99 Euro für das Jahresabo. Hier ein paar Händler, bei denen ihr das Angebot bekommen könnt:

Das Abo wird bei allen Händlern als Downloadcode geliefert, den ihr im PlayStation Store einlösen könnt. Bedenkt bitte, dass sich das Abo nach Ablauf des Jahres automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Die Kündigung ist unkompliziert und kann jederzeit über euer Konto im PS Store erfolgen.

Extra-Rabatt im Medion-Shop

Am günstigsten kommt ihr aber weg, wenn ihr nicht bei einem der üblichen großen Online-Händler, sondern im Medion Shop kauft. Dort bekommt ihr nämlich mit dem Gutschein-Code „BLACKWEEKGAMES“ 5 Prozent zusätzlich auf Gaming-Angebote sparen. Das bedeutet, dass der Preis von 39,99 Euro auf 37,99 Euro sinkt. Hier findet ihr den Deal:

Weitere Black Friday Angebote

Inzwischen sind unter anderem bei MediaMarkt, Saturn und Amazon eine ganze Menge Black-Friday-Angebote gestartet. Unter anderem gibt es günstige 4K-Fernseher mit OLED-Display oder mit Ambilight und jede Menge reduzierte Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. In den nächsten Tagen dürften viele weitere Deals dazukommen. Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben und keine interessanten Gaming-Angebote verpassen wollt, dann solltet ihr am besten unsere Übersichtsseite im Auge behalten: