Buzzer Beater vor dem Black Friday: Jetzt JBL Gaming-Headset plus NBA 2K24 sichern und 90€ sparen

Sound-Enthusiasten und Basketball-Fans aufgepasst, MediaMarkt hat da einen Pflichtlauf für euch! Das kabellose Gaming-Headset JBL Quantum 360P WL gibt es zusammen mit dem AAA-Titel NBA 2K24 für gerade mal 89,99€! Das ist günstiger, als das Headset alleine kosten würde – dieses Angebot ist sogar ohne die Dreingabe der beliebten Simulation schon lohnenswert.

Starker Sound für immersives Zocken

Wie man es von JBL gewohnt ist, bietet das JBL Quantum 360P WL erstklassigen Sound. Der Akku ist jeder noch so langen Zock-Session gewachsen – satte 22 Stunden hält er. Wird er währenddessen doch mal leer, könnt ihr es einfach anschließen und kurzzeitig als kabelgebundenes Headset nutzen. Selbst wenn ihr die Akkulaufzeit ausnutzt, wird es nicht ungemütlich, denn die Memory-Foam-Ohrpolster schmiegen sich sanft an euren Kopf an.

Dieses JBL-Prachtstück hat für die PS5 3D-Audio-Unterstützung. Egal ob krachende Explosionen in Multiplayer-Partien in Call of Duty Modern Warfare 3 oder Stadion-Atmosphäre in NBA 2K24 – es sorgt für besonders immersiven Sound. Auch wenn es für die PS5 optimiert ist, könnt ihr es am PC und der Nintendo Switch nutzen.

1:00 NBA 2K24 nutzt Aufnahmen aus echten Basketball-Spielen für realistischere Animationen

NBA 2K24 läutet eine neue Ära des virtuellen Basketballs ein. Die fortschrittliche PROPlay-Technologie überträgt TV-Aufnahmen aus realen Spielen direkt ins Spiel, was für authentische Animationen und ein durchgängig flüssiges Spielerlebnis sorgt.

Abseits des vertrauten Karriere-Modus könnt ihr in den Mamba-Moments eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Cover ziert die Legende Kobe Bryant, der nicht nur symbolisch präsent ist, sondern auch im Spiel auftaucht. Taucht ein in entscheidende Momente seiner einzigartigen Karriere und erlebt sie mit originalen Trikots und Spielerattributen.

