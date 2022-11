Black Friday: God of War Ragnarök jetzt mit DualSense oder Pulse 3D Headset im Angebot

Saturn und MediaMarkt haben ihre ersten Aktionen zum Black Friday 2022 gestartet: In den Black Friday Deals bei Saturn und dem Black Weeks Sale bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt neben 4K-TVs, Handys und Laptops auch eine Reihe günstiger Gaming-Angebote. Unter anderem gibt es günstige Bundles mit der exklusiven God of War Ragnarök Launch Edition für PS5, die einen Schlüsselanhänger und zusätzliche Ingame-Inhalte bietet. Bei MediaMarkt bekommt ihr ein Bundle mit dem schwarzen Sony DualSense PS5-Controller und bei Saturn ein Paket mit dem Sony Pulse 3D PS5-Headset:

Geliefert werden die Bundles pünktlich zum Erscheinungstermin von God of War Ragnarök am 9. November. Ihr findet sie auf den Produktseiten des Controllers bzw. des Headsets, wenn ihr etwas nach unten scrollt. Alternativ könnt ihr auch einfach beide Produkte in den Warenkorb legen, der Preis wird dann automatisch angepasst. Neben diesen Bundles gibt es noch einige andere Gaming-Deals bei MediaMarkt und Saturn, die für PS5 interessant sind. Hier ein paar Beispiele:

Weitere Black Friday Deals bei Saturn & MediaMarkt

Die Black Friday Deals bei Saturn und der Black Week Sale bei MediaMarkt bieten natürlich noch viele weitere interessante Sonderangebote. Zum Beispiels bekommt ihr bei MediaMarkt den 4K-Fernseher LG OLED C17 günstig, der nicht nur eine tolle Bildqualität bietet, sondern dank 120 Hz, HDMI 2.1 und sehr niedrigem Input Lag auch hervorragend fürs Gaming geeignet ist. Daneben findet ihr in den Sales unter anderem günstige Handys, Laptops, Kopfhörer und diverse Haushaltsgeräte. Hier kommt ihr zur Übersicht: