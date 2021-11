Den Sony DualSense Controller für PS5 bekommt ihr gerade im Black Week Sale bei Cyberport im Angebot, und zwar für 54,90 Euro statt 69,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Controller gerade nirgendwo sonst so günstig. Das Angebot gilt allerdings nur für die weiße Version. Hier kommt ihr zum Deal:

Der Black Friday Sale bei Cyberport läuft noch bis zum 29. November. Theoretisch könnte der Deal also noch bis Montag verfügbar sein. In der Praxis hat Cyberport aber meist nicht allzu große Warenmengen auf Lager. Ihr solltet also damit rechnen, dass das Angebot früher ausverkauft ist.

Sony Pulse 3D PS5-Headset im Angebot

Neben dem DualSense Controller gibt es bei Cyberport auch das kabellose Gaming-Headset Sony Pulse 3D günstiger, das speziell für PS5 gedacht, aber auch mit PS4 kompatibel ist. Der Preis liegt bei 84,90 Euro statt 99,99 Euro. Das ist kein riesiger Rabatt, aber eben doch günstiger als bei anderen Händlern. Bei Amazon beispielsweise kostet das Headset auch am heutigen Black Friday noch 91,99 Euro.

Weitere Gaming-Angebote bei Cyberport

Der Black Week Sale bei Cyberport hat noch mehr Gaming-Deals zu bieten, die meisten richten sich jedoch eher an PC-Spieler*innen und beinhalten etwa Gaming-Laptops und Desktop-PCs. Ein bisschen Konsolenzubehör ist aber auch dabei, etwa das neue Microsoft Xbox Stereo Headset, das über den 3,5-mm-Stecker nicht nur mit Xbox Series und Xbox One, sondern auch mit PS4, PS5 und Nintendo Switch kompatibel ist. Hier geht’s zur Übersicht:

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Neben Cyberport laufen natürlich auch noch bei anderen Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Otto Black-Friday-Angebote, mit zahlreichen Gaming-Deals. Möglicherweise kommen heute im Verlauf des Tages oder auch in den nächsten Tagen bis zum Cyber Monday nochmal neue Angebote dazu. Unsere Übersichtseite hält euch stets auf dem Laufenden: