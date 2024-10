'Beste CoD-Mission aller Zeiten!' - Black Ops 6-Mission löst Jubelstürme bei den Fans aus

Die Kampagne von Black Ops 6 hat ein paar Überraschungen zu bieten – dazu zählt auch Mission 6.

Das neue Call of Duty ist erschienen und die Story-Kampagne von Black Ops 6 kommt nicht nur in unserem Test gut an, sondern auch in großen Teilen der Community. Neben der Varianz bei Gameplay und Schauplätzen wird vor allem eine Mission ganz besonders gelobt, die für viele ein absolutes Highlight ist.

Achtung, Story-Spoiler! In diesem Artikel verraten wir Details zur Kampagnen-Mission "Entstehung". Wer sich deren große Überraschung nicht verderben will, sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen.

Eine Story-Mission, die in dieser Form die wenigsten erwartet haben

Die Rede ist von "Entstehung" (engl. Emergence), der sechsten Hauptmission in der Kampagne von Black Ops 6. Darin untersucht der von uns gespielte William "Case" Calderon zusammen mit Troy Marshall eine stillgelegte Waffenentwicklungsanlage in Kentucky, um den Details für die Massenvernichtungswaffe "Wiege" auf die Spur zu kommen.

Beim Zutritt werden Case und Marshall allerdings getrennt und ersterer atmet gefährliche Dämpfe ein, die bei ihm starke Halluzinationen auslösen.

Die sorgen unter anderem dafür, dass er sich bewegende Dummy-Puppen sieht, die sich zu bewegen scheinen. Außerdem wollem im in den insgesamt vier Abteilungen Zombie-Wesen ans Leder und jede der insgesamt vier zu sammelnden Schlüsselkarten – das Missionsziel dieses Einsatzes – wird von einem besonders mies gelaunten Bossgegner bewacht.

Greifhaken und dreiköpfoge Monster sieht man in CoD-Kampagnen nicht allzu oft.

Spielerisch erinnert das an stark die Zombie-Koop-Modi von Call of Duty, bekommt durch einen Greifhaken, den Case während der Mission einsammelt, aber noch eine individuelle Note. Der kleine Ausflug ins Horror-Genre kommt zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall überraschend und spielt sich anders als viele "normale" CoD-Missionen.

Begeisterte Reaktionen

Und das wird von vielen Fans entsprechend goutiert. Auf Reddit schreibt beispielweise User RubberPenguin4:

"Keine Spoiler, aber oh Mann, (Emergence) ist phänomenal. Ich empfehle die Kampagne allein schon wegen dieser Mission. [...]" Reddit

Die Fanseite ModernWarzone bläst ins gleiche Horn und X/Twitter-User Billy Wokecher packt sogar den Superlativ aus, spricht von der "besten CoD-Mission aller Zeiten".

Mit dieser Einschätzung ist er offenbar nicht alleine und auch wenn man dabei nicht unbedingt derselben Meinung sein muss – vor allem angesichts so legendärer Einsätze wie "All Ghillied Up" in Call of Duty 4: Modern Warfare – ist "Entstehung" durchaus mitverantwortlich dafür, dass die Kampagne von Black Ops 6 die stärkste seit Jahren und insgesamt sogar eine der besten der gesamten CoD-Historie ist.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Neben der Kampagne, die von Treyarch und Raven Software entwickelt wurde, gibt es auch noch einen umfangreichen Multiplayer-Part sowie einen Modus, in dem ihr kooperativ gegen Zombiewellen antretet.

Wie hat euch "Entstehung" in der Kampagne von Black Ops 6 gefallen? Teilt ihr die Begeisterung?