Riesengroßes Brettspiel zum Schnäppchenpreis? Dieses epische Fantasy-Meisterwerk ist richtig mächtig und aktuell um 43% reduziert!

Mit Black Rose Wars: Rebirth erwartet euch eine coole Spielbox mit epischen Miniaturen und einem atemberaubenden Setting!

Dieses Expertenspiel ist nicht nur mächtig, es hat es auch richtig in sich! Black Rose Wars: Rebirth lädt euch ein, in die Rolle mächtiger Magier zu schlüpfen – und in einem epischen, strategischen Wettstreit um Ruhm, Macht und uralte Zauberkraft gegeneinander anzutreten.

Was euch erwartet, ist kein seichtes Feierabendspiel, sondern ein tiefgründiges Brettspiel-Erlebnis voller taktischer Entscheidungen, Überraschungen und brillanter Spielmechaniken. Und das Beste? Aktuell bekommt ihr das prächtige Brettspiel zum halben Preis im Amazon-Angebot!

Worum geht es in dem Fantasy-Meisterwerk für den Spieltisch?

Die Geschichte von Rebirth setzt rund 25 Jahre nach dem ersten Black Rose Wars ein. Die Akademie des Ordens der Schwarzen Rose, einst ein mächtiger Hort der Magie, liegt in Trümmern. Und doch ist ihre Macht nicht verschwunden. Im Gegenteil – sie zieht neue Magier wie euch an, getrieben vom Wunsch, die schwarze Rose zu bändigen und selbst zum Großmeister aufzusteigen.

Ich liebe das atemberaubende Fantasy-Brettspiel über alles – allem voran die coole Spielmechanik!

Jeder von euch übernimmt die Kontrolle über einen einzigartigen Magier – mit eigener Geschichte, Persönlichkeit und Begabungen. Doch allein mit Charisma werdet ihr hier nicht weiterkommen: Um die Akademie zu kontrollieren, müsst ihr euch Zauber aus gleich mehreren Schulen aneignen, Räume manipulieren, Gegner austricksen und – wenn nötig – im direkten Duell bezwingen.

Ein Spiel für Taktiker, Planer und Zauberstrategen

Was Black Rose Wars – Rebirth so besonders macht, ist seine gelungene Mischung aus Deckbuilding, taktischer Herausforderung und epischen Kämpfen. Zu Beginn wählt ihr aus sechs Zauberschulen jene aus, die zu eurer Taktik passen – wie etwa Geistheilung, Hexerei oder Alchemie. Diese Zauber stellt ihr euch zu eurem persönlichen Zauberbuch zusammen, das euch im Verlauf des Spiels zur Verfügung steht.

Jede Runde plant ihr im Voraus, welche Zauber ihr einsetzen wollt – und in welcher Reihenfolge. Diese sogenannte Vorbereitungsphase sorgt dafür, dass jede Entscheidung zählt. Wann setze ich meinen stärksten Angriff ein? Kann ich den Gegner in die Falle locken? Oder nutze ich lieber einen Raumzauber, um mir heimlich Siegpunkte zu sichern?

Auch die Spielmaterialien sind einfach super schön und vor allem stimmig dem Fantasy-Setting angepasst!

Während ihr euch durch die modular aufgebaute Akademie bewegt, interagiert ihr mit magischen Räumen, beschwört Kreaturen, greift andere Magier an oder sabotiert ihre Pläne. Und das Beste: Das Spielfeld lebt mit. Räume können beschädigt oder sogar zerstört werden – verlieren dabei aber nicht vollständig ihre Funktion.

Wer clever spielt, kann sie sogar wieder stabilisieren und für sich nutzbar machen. Dadurch bleibt das Spielbrett dynamisch und verändert sich ständig – das sorgt dafür, dass jede Menge strategisches Denken gefragt ist!

Black Rose Wars: Rebirth ist ein episches Meisterwerk mit coolem Solo-Modus!

Was viele andere komplexe Brettspiele vernachlässigen, meistert Rebirth mit Bravour: den Solo-Modus. Wenn ihr keine Mitspieler parat habt oder einfach Lust auf eine gemütliche Partie allein habt, könnt ihr euch gegen einen imaginären Gegner messen. Dieser agiert über Avatar-Befehlskarten, verfolgt eigene Ziele und sorgt für ein spannendes 1-gegen-1-Erlebnis, das sich fast wie ein menschlicher Gegner anfühlt.

Besonders spannend für diejenigen unter euch, die bereits den Vorgänger gespielt haben: Ihr könnt einige Dinge aus dem Grundspiel übernehmen oder von Rebirth ins Grundspiel mitaufnehmen. So zum Beispiel die verschiedenen Magier-Rollen und all deren Zauber!