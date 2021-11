Die Black Week hat auch die Tarifwelt von MediaMarkt erreicht. Jede Menge SIM only Tarife sind massiv reduziert. Ein besonders lohnenswertes Angebot für alle Telekom-Fans ist ebenfalls dabei: Schnappt ihr euch einen 20 GB Datenvolumen Tarif, bekommt ihr 6 GB Datenvolumen und außerdem einen MediaMarkt Gutschein in Höhe von 500 Euro oben drauf!

Das Angebot ist wirklich fantastisch und lohnt sich besonders für all jene, die beim Black Friday doppelt sparen möchten. Ihr bekommt einerseits 26 statt 20 GB Datenvolumen ohne Aufpreis - und das im beliebten Netz der Telekom. Obendrauf gibt es auch einen 500 Euro Gutschein, den ihr ganz einfach bei MediaMarkt einlösen könnt. Damit ist nicht nur euer Smartphone optimal aufgestellt, ihr seid auch perfekt für den Black Friday vorbereitet.

Die Ersparnis liegt natürlich auf der Hand. Gerechnet auf 24 Monate, solange ist nämlich die Mindestvertragslaufzeit, zahlt ihr insgesamt 927,75 Euro. Diese setzen sich aus dem monatlichen Grundpreis von 36,99 Euro, sowie dem Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro zusammen. Zieht man davon den Gutscheinwert ab, ergibt sich ein Gesamtpreis in Höhe von 427,75 Euro. Das wären dann 17,82 Euro pro Monat! So günstig bekommt ihr einen solchen Vertrag sonst nicht.

Wollt ihr nur den Tarif ohne den Coupon könnt ihr ebenfalls ordentlich sparen. Denn gibt es Telekomverträge drastisch rabattiert. Ihr bekommt ganze 38 statt 20 GB Datenvolumen, zahlt dafür aber monatlich nur 19,99 Euro! Hier spart ihr über die Hälfte des monatlichen Betrags, der normalerweise 41,99 Euro beträgt. Eine Allnet Flat ist natürlich ebenfalls mit von der Partie.

Eure Ersparnis: Regulär zahlt ihr für den 30 GB Datenvolumen Tarif gerechnet auf zwei Jahre 1047,75 Euro. Durch das aktuelle Angebot bekommt ihr nicht nur 8 GB Datenvolumen mehr, sondern spart auch umgerechnet 528 Euro! Der nächstbessere Telekomtarif mit 38 GB Datenvolumen kostet aktuell 25,99 Euro mtl., ihr kommt also jeden Monat um sechs Euro günstiger davon.

Darüber hinaus sind noch einige weitere Telekomtarife bei MediaMarkt im Angebot: