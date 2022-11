Black Weeks bei Medion: 4K-TVs von Low Budget bis OLED günstig wie nie

Neben Otto hat auch der Medion Shop bereits seinen großen Sale zum Black Friday 2022 gestartet. So ziemlich alles, was Medion zu bieten hat, gibt es im Angebot, von Komplett-PCs über Laptops und Monitore bis hin zu Haushaltsgeräten wie Staubsaugerrobotern. Wir haben euch in diesem Artikel ein paar Highlights aus den TV Deals herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer sich lieber gleich selbst einen Überblick über den gesamten Sale verschaffen will, kann stattdessen diesem Link folgen:

Der Sale läuft noch bis zum 4. Dezember. Einzelne Angebote könnten aber natürlich schon lange vorher ausverkauft sein.

Medion OLED-TV mit 65 Zoll günstig wie nie

Medion hat zwar den Ruf einer Billigmarke, hat aber auch High-End-4K-TVs im Sortiment. Im Black Friday Sale bekommt ihr zum Beispiel den 65 Zoll großen OLED-Fernseher Medion Life X16523 günstig wie nie zuvor im Sonderangebot, nämlich für 1111,95€. Für einen mit 120-Hz-Display ausgestatteten OLED-TV dieser Größe ist das ein sehr gutes Angebot.

Der Medion Life X16523 bietet dank der OLED-Technik eine hohe Bildqualität mit perfektem Schwarz und unendlich hohem Kontrast. Mit einem Konkurrenten wie dem deutlich teureren LG OLED C2 kann er zwar nicht ganz mithalten, unter anderem wegen der geringeren Spitzenhelligkeit. Er ist aber zumindest nicht allzu weit von dessen Bildqualität entfernt. Neben dem 120-Hz-Display bietet der Medion Life X16523 auch drei HDMI-2.1-Anschlüsse.

Brandneuer Low-Budget-TV im Angebot

Natürlich gibt es im Black Weeks Sale bei Medion auch zahlreiche 4K-TVs im unteren Preisbereich günstiger. Eines der Highlights ist zum Beispiel der Medion Life X14399 mit 43 Zoll. Das erst im Oktober erschienene Modell gibt es jetzt schon für 287,95€ statt 339,95€. Hier geht’s zum Deal:

Der Medion Life X14399 bietet ein VA-Display mit hohem Kontrast und unterstützt sogar Dolby Vision, was in diesem Preisbereich alles andere als selbstverständlich ist. Trotzdem muss man natürlich mit den bei Low-Budget-TVs üblichen Kompromissen leben. So verfügt er lediglich über ein 60-Hz-Display und die Spitzenhelligkeit ist mit 320 cd/m2 nicht sonderlich hoch, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann.

Weitere TV-Angebote im Medion Black Weeks Sale: