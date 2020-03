Bleeding Edge - Wo bleibt unser Test?

Seit heute morgen ist das neue Action-Multiplayerspiel Bleeding Edge für Xbox One und PC erhältlich. Zu dem neuen First Party-Spiel von Microsoft und Hellblade-Entwickler Ninja Theory gibt es bisher noch keinen GamePro-Test. Wir wollen euch erklären, warum dem so ist.

Warum ist der Test noch nicht da?

Es gab keine Testmuster zu Bleeding Edge vorab, weshalb auch wir wie alle anderen erst jetzt die Vollversion des Spiels testen können. Zudem ist Bleeding Edge auf seinen Multiplayer ausgelegt, den wir auch bei anderen Spielen, wie Call of Duty, immer unter Live-Bedingungen testen wollen. Wir wollen euch sagen, wie das Spiel wirklich ist und wollen dabei mit den Voraussetzungen testen, wie das Spiel am Ende auch bei euch sein wird.

Wann kommt der Test?

Da wir erst ab heute in das Spiel reinspielen können und ausführlich darüber berichten wollen, gehen wir derzeit davon aus, dass unser Bleeding Edge-Test nächste Woche erscheinen wird. Wir hoffen, ihr habt Verständnis für die Verzögerung.

Bleeding Edge ist ab heute, dem 24. März 2020, für Xbox One und PC erhältlich.