Nur noch heute: Schnappt euch das Brettspiel des Jahres 2025 günstiger zum Prime Day!

Beim Amazon Prime Day ist das Spiel des Jahres 2025 gerade super günstig!

Heute enden vier Tage Amazon Prime Day – falls ihr also noch Schnäppchen ergattern wollt, ist jetzt die Chance dazu! Hier habe ich einen Tipp für Brettspiel-Fans oder diejenigen unter euch, die gern mehr Quality-Time mit Familie und Freunden wollen. Dieses Meisterwerk bringt wirklich jeden an den Spieltisch und hat den Titel als Spiel des Jahres 2025 redlich verdient!

Was ist das Spiel des Jahres 2025?

Die Tradition hinter "Spiel des Jahres" gibt es schon seit 1979 aber es ist so viel mehr als eine Krönung der besten Boardgames. Mit den Auszeichnungen möchte der Verein vor allem die Entwicklung hochwertiger und innovativer Spiele fördern. Ziel ist es, neue Impulse für die Branche zu setzen und gleichzeitig Gesellschafts- und Brettspiele einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen!

Bomb Busters ist ein fantastisches Brettspiel für die ganze Familie!

Letztes Jahr hat Bomb Buster diese ehrenvolle Auszeichnung erhalten und ich muss sagen: Absolut zu Recht! Hier erwartet euch ein wundervolles Spiel, in dem ihr angehende Bombenentschärfungsprofis seid. Ihr müsst also gemeinsam mit euren Freunden oder eurer Familie zusammenarbeiten, damit die Bombe nicht explodiert! Die Runden laufen dann etwa so ab:

Jeder bekommt Zahlenplättchen – aber ihr seht eure eigenen nicht! Nur die anderen wissen, was ihr in der Hand haltet.

– aber ihr seht eure eigenen nicht! Nur die anderen wissen, was ihr in der Hand haltet. Die Bombe in der Mitte gibt ein Ziel vor , z. B. bestimmte Zahlenkombinationen oder die Vermeidung doppelter Werte.

, z. B. bestimmte Zahlenkombinationen oder die Vermeidung doppelter Werte. Ihr müsst jetzt durch geschicktes Fragen, logische Schlüsse und die Hinweise eurer Mitspieler herausfinden, welche Zahlen ihr habt und welche Aktion sicher ist .

und . Habt ihr eine Vermutung, gebt ihr euer Plättchen ab – liegt ihr falsch, gibt’s Konsequenzen : Fehler kosten Zeit, verursachen Fehlzündungen oder machen das nächste Puzzle noch schwerer.

: Fehler kosten Zeit, verursachen Fehlzündungen oder machen das nächste Puzzle noch schwerer. Habt ihr alle Anforderungen erfüllt, ist die Bombe entschärft.

Jede Menge Abwechslung und stundenlanger Spielspaß

Damit nicht jede Runde gleich ist, gibt es 66 spannende Missionen, die zudem immer wieder neue Spielmechaniken mit sich bringen. Diese kommen in 5 verschiedenen Boxen, die ihr nach und nach öffnet, so wie man es sonst auch aus Legacy-Spielen kennt!

Ich liebe die coolen Illustrationen und das fantastische Spielsystem!

Dadurch kommen immer wieder neue Komponenten, Werkzeuge oder Herausforderungen ins Spiel, mit denen jede Runde anders und damit auch jede Mission kniffliger wird!