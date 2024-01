Dieser neue Trend macht eure Bücherregale zum echten Hingucker!

Vor allem wenn die Beleuchtung das Modell gut ausleuchtet, kommt gemütliche Stimmung auf!

Book Nooks, auch Creative Bookends genannt, sind eine Möglichkeit, Bücherregale zu dekorieren und ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Die kleinen Dioramen werden zwischen den Büchern oder am Ende einer Buchreihe aufgestellt und passen idealerweise zu den Büchern, mit denen sie zusammen stehen. Zum Beispiel steht neben den Sherlock Holmes-Büchern ein kleines Book Nook, das wie ein Londoner Stadthaus aussieht.

Ursprünglich waren die Book Nooks eine DIY-Idee, aber zum Glück gibt es inzwischen viele vorgefertigte Book Nook Kits, die einfacher zu montieren sind und mindestens genauso schick aussehen. So kann man ganz einfach mit Anleitung in die Welt des Book Nook einsteigen! Wir stellen euch hier eines der aktuellen Book Nook Kits vom Marktführer Rolife vor.

In jedem Manga Regal ein Highlight

Die Marke Rolife hat bereits vor dem Book Nook-Trend Erfarhung mit Steckbausätzen gesammelt, weshalb die Erweiterung auf kreative Regaldekorationen sehr erfolgreich verlief. Der Hersteller überzeugt bei seinen Book Nooks durch hohe Qualität, stabile und zuverlässige Konstruktionen und ein vielfältiges Angebot.

Neu im Sortiment ist das Falling Sakura Book Nook Kit, das einen Hauch von Asien ins Bücherregal bringt. Genauer gesagt wurde das Kit von der Architektur der chinesischen Song-Dynastie inspiriert. Ein besonderes Highlight sind die eingebauten Lichter und die überraschend detaillierte Wasseroberfläche, die zusammen eine schöne Landschaft zaubern.

Der Aufbau ist sehr entspannend und dank einer guten Anleitung nicht allzu schwer.

Rolife gibt an, dass das Book Nook in drei bis vier Stunden zusammengebaut werden kann und dank der leicht verständlichen Anleitung nicht allzu schwer zu montieren sein sollte. Tatsächlich wird der Hersteller in Kundenrezensionen immer wieder für die leicht verständliche Anleitung und die gute Zugänglichkeit des Bausatzes gelobt.

Außerdem gilt das Falling Sakura Book Nook in der Community als recht einsteigerfreundlich und man erhält eine hervorragende Grundlage, um weitere Book Nook Kits oder sogar eigene DIY Book Nooks auszuprobieren.