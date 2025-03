Bose ballert im Frühling wieder richtig böse: Fette Soundbar mit Dolby Atmos jetzt günstig abstauben!

Wer Zuhause nicht auf starken Sound verzichten will, ist mit dieser Soundbar von Bose gut bedient.

Ich glaube, ich sage das inzwischen in fast jedem meiner Artikel, in dem es um Soundsysteme geht und ich werde es wieder und wieder sagen: Sound auf einem Fernseher, selbst den aller teuersten 4K-TVs, klingt schäbig und hat nichts mit Hörgenuss zu tun. Wer echten Premium-Sound im Wohnzimmer haben will, der hat Glück, denn die krasseste Soundbar, die Bose zu bieten hat, ist jetzt verflucht günstig.

Elias Mohr Zocken gehört für Elias seit dem sechsten Lebensjahr einfach dazu, genauso wie das Lesen. Doch statt nach seinem Studium in Buchwissenschaft wie geplant in einem Verlag zu arbeiten, ging es für Elias direkt zur Gamestar/Gamepro, wo er jetzt über Gaming- und Tech-Angebote schreibt. Neben seinem Studium war er regelmäßig als Redakteur und Moderator in einem Studi-Radiosender zu hören und betrieb zusammen mit einem Comic-Verlag einen Podcast. Das erklärt auch seine große Liebe zu allem, was mit gutem Sound zusammenhängt.

Dolby Atmos kombiniert mit TrueSpace-Technologie fegt euch aus den Socken

In dem mehr als schicken Gehäuse der Soundbar sind sechs Schallwandler verbaut, zwei davon strahlen ihren Sound nicht nach vorne, sondern nach oben ab. Das mag erstmal komisch klingen, ist aber eine der größten Stärken der Soundbar, denn so fühlt sich der Klang sofort räumlich an. Wenn in einer Szene beispielsweise ein Flugzeug über der Kamera hinwegfliegt, dann hört ihr dieses Flugzeug auch tatsächlich nur von oben.

Räumlicher Klang mit Dolby Atmos ist bei Bose nicht nur ein Wort – es ist Programm.

Neben den Schallwandlern, die den Klang harmonisch und gleichmäßig im Raum verteilen und Dolby Atmos sorgt noch ein weiteres Feature von Bose dafür, dass der Sound noch mächtiger und räumlicher wird: Denn die TrueSpace-Technologie wandelt Audiosignale, die nicht für Atmos gemacht sind – beispielsweise Stereo oder 5.1 Sound – in atmosphärischen, räumlichen Klang um. Diese Möglichkeit findet ihr nicht in jeder x-beliebigen Soundbar.

Glasklare Verständlichkeit, dank KI-Unterstützung

Diesen Moment hatte ich beim Filme schauen schon unzählige Male. In ruhigen Dialogen ist der Sound viel zu leise abgemischt und man versteht die Leute überhaupt nicht richtig. Also drehe ich den Sound auf falle in der nächsten Szene fast vom Stuhl, weil es auf einmal wieder viel zu laut ist und sich selbst meine Mitbewohner zwei Zimmer weiter noch erschrecken.

Als Soundbar macht die Bose Smart Ultra nicht nur vom Klang, sondern auch optisch einiges her.

Doch die Bose Smart Soundbar macht damit Schluss und zwar mithilfe eines KI-Assistenten. Dieser analysiert euren Film und filtert die verschiedenen Tonquellen wie bspw. gesprochenes Wort, Hintergrundmusik, Umgebungsgeräusche und dreht dann bestimmte Tonquellen leiser. So versteht ihr immer alles glasklar und ihr könnt die Fernbedienung einfach an ihrem Platz lassen.

Auf Amazon spart bei den aktuellen Frühlingsangebote ganze 100 Euro auf diese Soundbar und sie ist das Geld in meinen Augen mehr als wert!