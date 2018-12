Bowmore - Neues PS4- & Xbox One-Spiel von Ubisoft sorgt für Verwirrung

Ubisofts Project Bowmore – das habt ihr noch nie gehört? Macht nichts: Damit seid ihr nicht allein. Das mysteriöse Projekt glänzt bisher vor allem durch Abwesenheit.

Aber das gerade erst entdeckte, bisher noch äußerst geheimnisvolle Spiel soll angeblich schon im Februar erscheinen. Aber eins nach dem anderen.

Was ist Project Bowmore? Offenbar ein Ubisoft-Titel, der für die PS4 und die Xbox One sowie den PC erscheinen soll.

Zumindest laut MediaMarkt: Die deutsche Internetseite des Elektronikhändlers führt seit Kurzem genau diesen Artikel.

Das sorgt international für Wirbel. Denn vorher wusste niemand etwas von einem Ubisoft-Projekt mit diesem Titel. Seitdem greift das große Rätselraten um sich.

Bowmore erscheint am 15. Februar 2019. So steht es zumindest auf der Internetseite von MediaMarkt.

MediaMarkt hat übrigens auch eine mysteriöse Assassin's Creed-Compilation für die Nintendo Switch gelistet, wie NintendoEverything bemerkt hat. Die soll am 29. März erscheinen.

Es bleibt nicht bei diesem einen Hinweis auf Bowmore: Eine Schauspielerin hat offenbar bereits schon als Voice Actress an dem ominösen Project Bowmore gearbeitet.

Zumindest steht das im Lebenslauf von Rebekah Watts auf Mandy.com, einem Voice Actor-Verband aus England.

Dort findet sich sogar ein weiteres Detail. Die Schauspielerin soll an einem Teaser-Trailer für Bowmore mitgewirkt haben.

UK actors association says one of their members worked on “Bowmore” for Ubisoft.



Unannounced title? https://t.co/rnu8v3OmVi pic.twitter.com/5komcJVGZQ