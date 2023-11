Social-Media Stars machen Boxen wieder cool! Die "Great Fight Night" geht auf Joyn in die nächste Runde!

12 Social Media Sternchen kämpfen bei der Great Fight Night um den Champion-Titel

Letztes Jahr war der Showdown zwischen Trymacs und MckyTV im Boxring ein Event, was die Social Media Szene von Deutschland für ein paar Wochen komplett eingenommen hat.

In dem Format "The Great Fight Night" traten die beiden YouTube Stars gegeneinander an und wir konnten ihren Werdegang zu angehenden Boxprofis miterleben. Ein Jahr später geht das Boxkampf-Event in die nächste Runde. Nach dem ausgeglichenen und fairen Finale, ist Trymacs dieses mal nicht mit im Ring, sondern moderiert die zweite Ausgabe des Wettkampfs.

Das erwartet euch dieses Jahr

Das Event ist dieses Jahr auf einen waschechten Wettkampf mit mehreren Showdowns herangewachsen. Hier ist eine Übersicht aller Matchups und Kämpfe:

CrispyRob vs. Jonas Ems

vs. Jan Schlappen vs. Chefstrobel

vs. Anna Gazanis vs. Kathiyessir

vs. Regina Hixt vs. Tina Neumann

vs. Nici Stemmler vs. Noah Zett

vs. TheGeneticOne vs. The Franklin

Let's get ready to rumble! Bei so vielen Teilnehmer*innen gibt es jede Menge zu rumblen.

Aufgrund der aufgestockten Teilnehmendenanzahl ist die Struktur der Show deutlich actionreicher. In der Great Fight Night letztes Jahr wurde sich unter anderem auf die Vorbereitung und das Training von MckyTV und Trymacs konzentriert. Das wird dieses mal sicherlich anders sein, wenn an einem Abend sechs Kämpfe anstehen.

Das Event könnt ihr euch morgen kostenlos und exklusiv im Livestream auf Joyn um 18 Uhr anschauen. Außerdem könnt ihr euch auf das Behind The Scenes "Der Weg zur Great Fight Night II" freuen. Dort bereitet sich der Hobby-Koch CrispyRob auf seinen Boxkampf vor und sucht dabei nach den Zutaten für das Erfolgsrezept, um den Kampf zu gewinnen.