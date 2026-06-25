Dieses Brettspiel ist seit fünf Jahren ein Dauerbrenner und am Prime Day besonders günstig

Everdell überzeugt durch ein wahnsinnig putziges Design.

Es kommt selten vor, dass Brettspiele auch noch Jahre nach ihrer Veröffentlichung viel gekauft werden. Normalerweise verschwindet der große Hype irgendwann und zurück bleiben Menschen, die das Spiel in ihren privaten Spielgruppen rauf und runter spielen. Anders ist das bei Everdell. Das putzige Brettspiel wird auch fünf Jahre nach seiner Erstveröffentlichung immer noch fleißig gekauft, was man an Rabatt-Aktionen wie dem Prime Day besonders gut sehen kann, denn hier landet das Spiel regelmäßig im Angebot, da es wohl noch genügend Zugwirkung hat.

Was Everdell so beliebt macht

Everdell schafft es, bekannte Mechaniken, wie etwa das Platzieren von Arbeitern zur Ressourcengewinnung, Wirtschaftsaufbau und Engine-Building miteinander zu verweben und dabei genügend eigene Ideen hinzuzugeben, dass es sich nicht nach Abklatsch anfühlt, aber uns trotzdem vertraut vorkommt. Vor allem die Synergien der verschiedenen Tiere, die sich in euer Stadt ansiedeln können, mit den Gebäuden, die ihr errichten müsst, machen das Spiel strategisch anspruchsvoll und tiefgreifend.

Ein wenig werdet ihr euch bei den Karten vielleicht an Zoomania erinnert fühlen.

Lasst euch deshalb nicht vom süßen Artstyle einlullen: Everdell ist richtig tiefgründige Strategie, die zwar nicht komplett unzugänglich ist, aber dennoch einiges an Kreativität und Optimierungswillen benötigt. Diese Mischung macht Everdell zum perfekten Spiel für viele Zielgruppen: Vielspieler erfreuen sich an den komplexen Mechaniken und der Varianz, denn keine Partie läuft gleich ab, und Kinder/Spielemuffel erfreuen sich an den putzigen Zeichnungen und haben nicht das Gefühl, komplett abgehängt zu sein.

Warum der Erfolg weiter gehen wird

Der Erfolgszug von Everdell ist noch lange nicht vorbei: In den letzten fünf Jahren sind zahlreiche Erweiterungen für das Grundspiel erschienen, die das Spielgeschehen auf unterschiedlichste Art ändern können. So werden neue Gebiete eingeführt, ein vernünftiger Solo-Modus bereitgestellt und die Spieleranzahl erhöht.

Auch das Spielbrett ist sehr anschaulich und schön aufgebaut.

Aber auch eigenständige Spiele gibt es, das reicht von Abwandlungen des eigentlichen Everdell, etwa einer Kids-Version oder einem Spiel, das auch zwei Personen ausgelegt ist, bis hin zu komplett neuen Brettspielen, die einfach nur im selben Kosmos spielen, wie die knuffigen Bewohner des Walddorfes. Wer auch in diesen Kosmos einsteigen will, kann jetzt im Angebot auf Amazon zuschlagen.