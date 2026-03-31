Legendäres Brettspiel der 90er-Jahre in wunderschöner Neuauflage stark reduziert!

HeroQuest ist ein Must-Have für jeden Fantasy-Brettspiel-Fan und jetzt bekommt ihr es mächtig reduziert bei Amazon!

Ein muskulöser Barbar, der sich todesmutig einem gewaltigen Gargoyle entgegenwirft, flankiert von einem Zwerg, einer Elfe und einem Zauberer. Das war HeroQuest. Für viele von uns war es der Einstieg in eine Tabletop-Welt, die pures Fantasy-Feeling verströmte. Es war die Geburtsstunde unzähliger Rollenspiel-Karrieren und der Grund für viele durchzockte Nächte bei Cola und Chips.

Heute, viele Jahre später, ist dieser Klassiker von Avalon Hill zurück und es fühlt sich genauso gut an wie früher – nur noch schöner. Falls ihr bisher gezögert habt, ist jetzt der perfekte Moment gekommen, denn das Spiel ist momentan im Amazon-Angebot deutlich günstiger zu haben. Zeit also, die alte Garde zusammenzutrommeln!

Nostalgie trifft Moderne: Was die Neuauflage von HeroQuest so besonders macht

Das neue HeroQuest von Avalon Hill ist ein echter Hingucker und bringt das klassische Fantasy-Feeling der 90er direkt ins Jahr 2026.

Das Prinzip von HeroQuest ist zeitlos und so simpel wie genial: Ein Spieler schlüpft in die Rolle des bösen Hexers Zargon, während bis zu vier Mitspieler als Heroen versuchen, seine finsteren Pläne zu durchkreuzen. Es ist ein kooperatives Dungeon-Crawler-Abenteuer, bei dem ihr als Team agieren müsst, um in den dunklen Gängen der Verliese zu überleben.

Das Design der Neuauflage ist dabei eine echte Liebeserklärung an das Original. Die Grafiken auf den Karten und in den Heften wurden komplett überarbeitet und sehen fantastisch aus. Sie fangen diese düstere, mystische Fantasy-Atmosphäre perfekt ein, ohne den Charme der Vorlage zu verlieren. Wenn ihr das erste Mal das Spielbrett aufklappt, werdet ihr sofort merken: Hier steckt Herzblut drin.

Vier Heroen gegen Zargon: Teamwork ist alles

Ihr habt die Wahl zwischen vier ikonischen Charakteren:

Der Barbar: Eure erste Wahl fürs Grobe. Er teilt ordentlich aus und steckt noch mehr ein.

Eure erste Wahl fürs Grobe. Er teilt ordentlich aus und steckt noch mehr ein. Der Zwerg: Kompakt, kräftig und der Spezialist für das Entschärfen von Fallen.

Kompakt, kräftig und der Spezialist für das Entschärfen von Fallen. Die Elfe: Eine geschickte Kämpferin, die zusätzlich auf nützliche Zauber zurückgreifen kann.

Eine geschickte Kämpferin, die zusätzlich auf nützliche Zauber zurückgreifen kann. Der Zauberer: Er ist zwar physisch schwach, beherrscht aber mächtige Elementarmagie, die oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage macht.

Detailverliebte Artworks und hochwertige Dungeon-Ausstattung: Die Spielkarten und Figuren von HeroQuest sind ein echter Hingucker.

Unendlicher Spielspaß: 14 Herausforderungen und eigene Quests

Das Basisspiel enthält bereits 14 packende Herausforderungen, die in einer zusammenhängenden Kampagne gespielt werden können. Doch das ist erst der Anfang eurer eigenen HeroQuest-Saga:

Diese Erweiterungen zu HeroQuest warten ebenfalls auf euch

HeroQuest ist im Amazon-Angebot ein Must-Have!

Egal, ob ihr eure eigene Sammlung vervollständigen wollt, ein Geschenk für einen Fantasy-Liebhaber sucht oder einfach nur Lust auf eine ordentliche Portion Nostalgie habt – günstiger werdet ihr wohl so schnell nicht wieder in die Welt von HeroQuest eintauchen können. Schnappt euch eure Ausrüstung, denn die Verliese rufen!

Unser Angebots-Ticker informiert euch stets über die interessantesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr also die besten Rabatte und Aktionen in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!