Das innovativste Brettspiel des Jahres ist einzigartig - und macht eure Wohnung zum Raumschiff!

Ihr wollt eure Dunstabzugshaube zum Raumschiff machen? Mit diesem Brettspiel ist das kein Problem!

Bald ist es wieder soweit: Die Spieletage in Essen finden statt. Vom 05. bis 08. Oktober 2023 werden nicht nur zahlreiche Gesellschaftsspiele vorgestellt, sondern im Vorfeld auch Preise vergeben. So zum Beispiel der für das innovativste Gesellschaftsspiel des Jahres. Dieser wird von einer ausgewählten Jury vergeben.

Das Gewinnerspiel Spaceship Unity war vor kurzem bei Amazon ausverkauft und ist nun mit einem Rabatt von fast 20 Prozent wieder bei Amazon erhältlich. Zwar muss man im Moment noch mit einer längeren Lieferzeit rechnen, aber das Warten lohnt sich!

Alternativ könnt ihr euch das Weltall-Abenteuer aber auch bei MediaMarkt und Saturn schnappen. Bei Saturn ist es zwar auch im Angebot, aber nicht so günstig wie bei Amazon.

Spaceship Unity: Eine Brettspiel Revolution?

Die Kernidee hinter Spaceship Unity ist eine ganz Besondere, denn hier schiebt ihr nicht wie bei anderen Brettspielen diverse Spielfiguren hin und her, sondern verwandelt eure eigene Wohnung in ein Raumschiff.

Ob die Dunstabzugshaube zum Düsenantrieb, das Bücherregal zur Datenbank oder der Rollladen zum Schutzschild wird - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mit diesem Brettspiel wird eure Wohnung zum Raumschiff!

Aber um was geht es in Spaceship Unity überhaupt? Ihr seit ein Rekrut der IPA, der Interplanetaren Allianz und erlebt eine ganz individuelle Geschichte geprägt von Action und Abenteuer, in der ihr euer eigenes Raumschiff steuern müsst.

Hier kommt auch schon eure Kreativität in Frage, denn in diesem Brettspiel kann eure ganze Wohnung zur Spielfläche werden. Laut der Jury hat es solch ein Spielprinzip noch nie gegeben. Kein Gegenstand bleibt ungenutzt und wenn man sich auf diese Idee einlässt, kann das Spiel zu einem Riesenspaß für die ganze Familie werden. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Durch die Freiheit, die Spaceship Unity bietet, hat das Spiel auch einen hohen Wiederspielwert. Greift also jetzt zu und schnappt euch das innovativste Brettspiel des Jahres bei Amazon.