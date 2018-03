Brutales Osterfeuer bei Merchandisebox - 10 Euro Rabatt auf die Wootbox

Spiel, Spaß und Spannung bekommt ihr dieses Ostern nicht nur bei der Eiersuche. Ihr habt an Ostern die Möglichkeit euch die Wootbox so günstig wie noch nie zu schnappen und euch somit selbst zu beschenken. Bei der Wootbox handelt es sich um eine vollgepackte Merchandise-Box, die alle Gamer-, Film- und Serien-Fans glücklich macht.

Mit unserem exklusiven Gutscheincode könnt ihr zu Ostern die Brutal-Wootbox wesentlich günstiger ausprobieren. Nutzt einfach den Rabattgutschein EASTERGS und ihr erhaltet 10 Euro Rabatt auf eure erste Wootbox im Flexi-Abo. Dadurch zahlt ihr nur 11,99 Euro statt 21,99 Euro zzgl. Versandkosten.

Jetzt das Angebot sichern

Mit der Brutal-Box erhaltet ihr Merchandise von den Avengers, God of War und Guardians of the Galaxy. Der Inhalt der Box hat hierbei einen Wert von 60 Euro.

Das Abonnement der Wootbox könnt ihr jederzeit über das Kundencenter kündigen. Falls euch allerdings einfach einmal ein Thema einer Box nicht gefällt, könnt ihr das Abo auch schlicht pausieren.

Wootbox günstig testen