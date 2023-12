Tolles Bundle für Switch: Joy-Con Controller + Super Mario Party zum Schnäppchenpreis sichern

Bei GameStop bekommt ihr jetzt Joy-Con Controller zusammen mit Super Mario Party günstig im Angebot.

Ihr braucht zusätzliche Joy-Con Controller für den lokalen Multiplayer? Dann holt euch doch gleich noch ein passendes Spiel dazu: Bei GameStop bekommt ihr jetzt nämlich das Bundle mit den Joy-Cons und dem Nintendo Switch-Exklusivhit Super Mario Party für nur 79,99€! Angesichts dessen, dass die UVP der Controller einzeln schon bei 79,99€ liegt, ist das ein sehr gutes Angebot:

GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Wie viel spart man mit dem Joy-Con Bundle?

Joy-Con Controller sind laut Vergleichsplattformen derzeit im 2er-Set ohne Spiel nirgendwo für weniger als 64,99€ zu bekommen, der Preis von Super Mario Party liegt bei mindestens 44,95€. Insgesamt würdet ihr also beim Einzelkauf selbst bei den günstigsten Händlern rund 110€ bezahlen, im Vergleich dazu spart ihr mit dem Bundle bei GameStop dementsprechend rund 30€.

Was bietet Super Mario Party?

1:51 Super Mario Party - Minispielsammlung für Nintendo Switch im Trailer

Party-Brettspiel mit Minigames: Super Mario Party für Nintendo Switch ist bereits der elfte Teil der Mario Party-Reihe. Wie in den Vorgängern zieht ihr eure Spielfigur über ein Spielbrett und müsst euch je nachdem, auf welchem Feld euch das Würfelglück landen lässt, den verschiedensten Minispielen stellen. Zwar könnt ihr allein spielen, mehr Spaß macht Super Mario Party aber im Multiplayer, vor allem lokal an einer Konsole mit Freunden oder der Familie.

80 Minispiele mit Bewegung: Insgesamt bekommt ihr in Super Mario Party 80 abwechslungsreiche Minispiele, die von Hindernisparcours über Gedächtnistests bis hin zu den verschiedensten Geschicklichkeitsübungen, etwa beim Anbraten von Tofuwürfeln, reichen. Viele der Spiele machen reichlichen Gebrauch von der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller, die zusätzlichen Joy-Cons aus dem Bundle könnt ihr deshalb gut gebrauchen.

Koop & Teams: Im normalen Modus kämpft wie üblich jeder für sich allein, es gibt aber auch einen neuen Koop-Modus, in dem ihr wörtlich alle in einem Boot sitzt und gemeinsam einen Fluss hinabfahrt. Auch hier müsst ihr euch diversen Minispielen stellen, um voranzukommen. Außerdem gibt es noch die sogenannte Partner-Party, in der ihr in Zweiter-Teams antretet.

