Call of Duty Black Ops 6 bringt für den Zombie-Modus zwei große Neuerungen und auf eine haben Fans lange gewartet

Der Zombie-Modus in Call of Duty Black Ops 6 ist wieder rundenbasiert, bringt aber trotzdem coole Neuerungen.

Zombies-Fans kommen bei Call of Duty Black Ops 6 voll auf ihre Kosten. Der klassische Rundenmodus kehrt zurück und spornt wieder zu Höchstleistungen an. Aber dieses Mal gibt es sogar eine Neuerung, auf die viele Fans sehnlich und schon sehr lange gewartet haben: Ihr könnt euer Spiel nämlich nun auch im Zombies-Modus abspeichern. Allerdings leider nicht komplett ohne Einschränkungen, die Sache hat nämlich einen Haken. Zusätzlich kommt auch noch die Möglichkeit, in den Third Person-Modus zu wechseln.

CoD Black Ops 6 lässt euch im Zombies-Modus jetzt speichern, aber nur unter bestimmten Bedingungen

Darum geht's: Statt auf große Areale oder gar gleich einer Open World-Map wie in den letzten Call of Duty-Teilen zu setzen, bringt Black Ops 6 den klassischen Rundenmodus beim fröhlichen Zombie-Schnetzeln zurück.

Wie das aussieht, könnt ihr euch hier in diesem frisch veröffentlichten Gameplay-Video dazu ansehen:

2:19 Call of Duty: Black Ops 6 bringt den klassischen Zombies-Modus zurück - hier ist erstes Gameplay

Dieses Mal könnt ihr speichern: Auf der Jagd nach der höchsten Rundenzahl waren Zombies-Spieler*innen bisher dazu verdonnert, so lange zu spielen, bis sie nicht mehr können. Hatten sie das Spiel beendet, mussten sie wieder in der ersten Runde anfangen. Das ändert sich jetzt, weil ihr speichern könnt. Zu Beginn jeder Runde und bei Disconnects wird auch noch ein automatischer Spielstand angelegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der große Wermutstropfen aber: Leider funktioniert das Abspeichern und spätere Weiterspielen im Zombies-Modus nur, wenn ihr alleine zockt. Da die große Zombie-Ballerei aber vor allem im Koop richtig viel Spaß bringt, ist das natürlich ein gehöriger Dämpfer. Auch wenn es aus technischer Sicht natürlich nachvollziehbar wirkt, dass es mit mehreren Leuten deutlich komplizierter wäre.

Noch mehr Zombies-Neuerungen: Ihr könnt jetzt auch in Third Person-Perspektive spielen

Das war noch nicht alles: Call of Duty wird zum Third Person-Shooter, wenn ihr das wollt. Zum allerersten Mal im rundenbasierten Zombies-Modus dürft ihr in Black Ops 6 einfach die Ansicht wählen und je nach Lust und Laune zwischen First- und Third Person-Perspektive hin- und herwechseln. Das könnte für mehr Durchblick im unübersichtlichen Untoten-Chaos sorgen und dem einen oder anderen Tod vorbeugen.

Außerdem lassen sich die Kosten für zum Beispiel Türen jetzt auch mit Team-Mitgliedern teilen, wie Treyarch auf Twitter verrät:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr News zu Call of Duty Black Ops 6 findet ihr hier:

Wann kommt das neue Call of Duty raus? Es dauert jetzt gar nicht mehr allzu lange. Ende des Monats finden die Open Beta-Testwochenenden statt und dann müsst ihr euch nur noch ein bisschen länger gedulden, bis der Activision-Shooter für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheint. Stichtag und Release-Termin ist der 25. Oktober 2024.

Wie findet ihr die Möglichkeit, im Zombies-Modus speichern und die Perspektive wechseln zu können? Spielt ihr eher in Third- oder First Person, wenn ihr die Wahl habt?