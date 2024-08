Call of Duty: Black Ops 6 bringt den klassischen Zombies-Modus zurück - hier ist erstes Gameplay

Zombies feiert seine Rückkehr im diesjährigen Call of Duty Black Ops 6 und kehrt dabei zu den rundenbasierten Matches zurück. Daneben gibt es auch ein paar Neuerungen, so können Spieler*innen jetzt mitten im Run speichern und später an der Stelle weitermachen – vorausgesetzt, dass sie alleine spielen. Im Multiplayer fehlt das Feature nämlich. Außerdem könnt ihr erstmals bei den rundenbasierten Matches wählen, ob ihr in First- oder Third-Person spielen wollt.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024.