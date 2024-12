Nur 1,69 Euro im PS Store: Schnappt euch jetzt eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten - Angebot gilt nur noch wenige Stunden!

Das aktuelle Castle Crashers-Angebot im PS Store solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr auf Koop-Spiele steht!

Ihr sucht nach günstigen und richtig guten Koop-Spielen, die ihr über Weihnachten gemeinsam mit euren Liebsten zocken könnt? Dann spitzt mal die Ohren: Im PS Store bekommt ihr gerade das fantastische Castle Crashers Remastered für unter zwei Euro. Aber Achtung: Das Angebot ist nur noch bis morgen gültig.

Das aktuelle PS Store-Angebot im Überblick:

Spiel: Castle Crashers Remastered

Preis im Sale: 1,69 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

1,69 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Regulärer Preis: 16,99 Euro

16,99 Euro Plattform: PS4 (Dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar)

PS4 (Dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar) Angebot gültig bis zum: 03. Dezember 2024

So spielt sich Castle Crashers Remastered

Castle Crashers Remastered - Ankündigungs-Trailer des Remakes

Genre: Koop-Brawler

Koop-Brawler Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 83

Das Spielprinzip von Castle Crashers lässt sich schnell zusammenfassen: Ihr tut euch mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen zusammen und prügelt euch als Ritter zu viert durch unterschiedliche Gebiete, um insgesamt vier Prinzessinnen zu retten. Dabei schaltet ihr mehr als 25 Charaktere und 40 Waffen frei und verprügelt eure Gegner mit coolen Combos und Magieangriffen.

Der Koop-Modus funktioniert entweder online oder lokal, also ganz gemütlich auf der heimischen Couch.

Pro/Contra: Castle Crashers bietet zwar nicht den größten spielerischen Anspruch, ist aber gerade wegen seines einfachen und herrlich stupiden Spielprinzips ein echter Koop-Spaß. Die Combos fühlen sich befriedigend an, der Soundtrack geht direkt ins Ohr und das Level-System sorgt für die nötige Motivation. Für 1,69 Euro im PS Store macht ihr hier wirklich nichts verkehrt.

Kleines Schmankerl obendrauf: Die Remastered-Version für die PS4 (und PS5) verspricht butterweiche 60 fps!

Was Castle Crashers Remastered so besonders macht, erklärt euch Kollege Tobi hier genauer:

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Was ist eure Meinung zu Castle Crashers? Und welche Koop-Spiele für die PlayStation würdet ihr ebenfalls empfehlen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion!