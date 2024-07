Eines meiner absoluten Lieblingsspiele bekommt nach 12 (!) Jahren einen neuen DLC - samt Grafik-Update!

Castle Crashers hat einen festen Platz in Tobis Herz. Und bekommt jetzt einen neuen kostenpflichtigen DLC.

Der Xbox 360-Marketplace ist Geschichte, Anfang der Woche schloss der legendäre Store für immer seine Pforten. Ähnlich wie Kollege Chris habe ich wehmütig auf die Schließung geblickt, weil auch ich sehr viele schöne Dinge mit dem Marketplace verbinde.

Darunter auch ein Spiel, das ich im Jahr 2008 eben über jenen Marketplace auf meine 360-Festplatte lud und das sich in der Folge so sehr in mein Herz spielte wie nur wenige andere Titel. Die Rede ist von Castle Crashers, das damals zunächst nur auf Microsofts Konsole erschien, später aber auch den Sprung auf PC und PlayStation schaffte und 2015 auch eine Remastered-Auflage spendiert bekam.

Tobias Veltin An die Xbox 360-Ära hat Tobi besonders viele schöne Erinnerungen. Deren Hochzeit fiel nämlich genau in seine Studiumsphase, nach den Vorlesungen und Hausarbeiten wurde teils bis tief in die Nacht gezockt. Heutige Klassiker wie Gears of War oder Halo 3 verschlang er damals ebenso wie die damals "kleinen" Indies – zu denen auch Castle Crashers zählte.

Was Castle Crashers so brillant macht

Prinzipiell ist Castle Crashers ein recht simpler Koop-Brawler für bis zu vier Personen. In der Rolle von Rittern prügelt man sich durch diverse Gebiete, um vier Prinzessinnen aus den Fängen ihrer Häscher zu befreien. So weit, so unspektakulär. Aus mehreren Gründen ist der Titel für mich aber eines der besten Spiele aller Zeiten:

Gameplay: Mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Waffen sind teils enorme und befriedigende Kombos möglich – vor allem im Koop. Freischaltbare fliegende Companion-Tierchen geben zudem diverse Boni. Look und Details: Der Comic-Stil hatte damals eine unheimlich einnehmende und charmante Wirkung auf mich – insbesondere mit den vielen witzigen und albernen Details, wie ein Reh im Waldlevel, das sich aus Angst vor einem Monster im wahrsten Sinne des Wortes einkackt. Soundtrack: Ich habe selten so viele Tracks in einem Soundtrack mit absolutem Ohrwurmcharakter gehört. Auf YouTube findet ihr diverse Playlisten, hört unbedingt mal rein!

Außerdem konnte man Figuren freischalten und aufleveln, was dafür sorgte, dass Castle Crashers bei mir teilweise für komplett durchzockte Nächte sorgte.

Bis heute verehre ich dieses Spiel geradezu und empfehle es nach wie vor ausdrücklich – und war auch deshalb total von den Socken, als Entwickler Behemoth kürzlich komplett aus dem Nichts einen neuen kostenpflichtigen DLC für das Spiel ankündigte.

Es ist der erste DLC für das Spiel seit über 12 (!) Jahren. Die Erweiterung heißt "Painter Boss Paradise" und bringt diverse Optimierungen mit. Unter anderem wird es möglich sein, dank der Anbindung an den Steam Workshop eigene Charaktere zu erstellen und mit anderen zu teilen.

Ein weiteres Upgrade – im wahrsten Sinne des Wortes: Der DLC überarbeitet die Charaktermodelle deutlich, macht sie meiner Meinung nach sogar noch etwas schicker als die Originale.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Update anschauen:

Einen Release-Termin hat Behemoth noch nicht verraten, auch zum Preis gibt es keine Angaben. Dafür ist aber schon bekannt, dass der DLC nur für den PC bzw. Steam erscheinen wird. Das lässt mein Xbox 360-Herz natürlich etwas bluten, trotzdem ist der DLC natürlich absolute Pflicht für mich.

Denn wenn eines meiner absoluten Lieblingsspiele nach so langer Zeit neue Inhalte bekommt, dann muss ich die unbedingt zocken. Vielleicht tröstet das dann auch ein wenig über den Marketplace-Abschiedsschmerz hinweg.

Habt ihr Castle Crashers gespielt? Mögt ihr es genauso sehr wie ich?