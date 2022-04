Heute Abend um 21 Uhr findet das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villareal statt. Das Match könnt ihr exklusiv live bei Amazon Prime Video sehen, es ist im normalen Prime-Abo enthalten. Die Vorberichterstattung beginnt schon um 20 Uhr. Hier kommt ihr zum Stream:

Da die Bayern das Hinspiel letzte Woche auswärts mit 0:1 verloren haben, könnte es diesmal spannend werden. Allerdings: Auch im Achtelfinale gegen Salzburg hatten wir nach dem 1:1 im Hinspiel ein spannendes Duell im Rückspiel erwartet, am Ende gewann der FC Bayern zu Hause mit 7:1. So oder so dürfte uns ein interessanter Fußballabend bevorstehen.

Amazon hat sich in diesem Jahr die exklusiven Übertragungsrechte an 16 ausgewählten Dienstagsspielen der UEFA Champions League gesichert, von der Gruppenphase bis hin zum Halbfinale. Nach der Liveübertragung gibt es stets auch noch eine Zusammenfassung und Analyse der anderen Partien an diesem Abend. Heute gilt das für das Match zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea, das zeitgleich stattfindet. Mehr zur Champions League bei Amazon Prime erfahrt ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, aber trotzdem heute Abend Champions League schauen wollt, ohne etwas dafür zu bezahlen, ist das gar nicht schwer. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Damit könnt ihr nicht nur die Partie Bayern gegen Villareal sehen, sondern genießt auch noch weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie auf mehr als 2 Millionen Songs und kostenlosen Premium-Versand. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Dabei solltet ihr aber daran denken, dass sich das Testabo automatisch in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft umwandelt, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt.