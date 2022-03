Im Achtelfinale der UEFA Champions League trifft Bayern München heute Abend auf RB Salzburg. Da der FC Bayern im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinauskam und generell zur Zeit nicht vor Selbstvertrauen zu strotzen scheint, könnte das ziemlich spannend werden. Das Spiel wird exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen und ist im normalen Prime-Abo enthalten. Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung bei Amazon beginnt aber schon um 20 Uhr. Im Anschluss an die Partie gibt es auch noch Highlights aus dem Spiel Liverpool gegen Inter Mailand. Hier kommt ihr zum Stream:

Amazon hat sich in diesem Jahr die Rechte an ausgewählten Dienstagsspielen der UEFA Champions League gesichert, auch in der Gruppenphase waren bereits Partien von Bayern München und Borussia Dortmund zu sehen. Auch nächste Woche gibt es wieder eine exklusive Live-Übertragung, nämlich das Match zwischen Manchester United und Atletico Madrid. Mehr dazu sowie weitere Sendungen wie Hintergrundberichte und Interviews rund um die Champions League findet ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Ihr habt noch kein Prime-Abo, wollt das Match heute Abend aber trotzdem sehen? Das ist kein Problem, da Amazon eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft anbietet. Durch diese erhaltet ihr zusätzlich auch noch Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Prime Video, über zwei Millionen Songs auf Prime Music, kostenlosen Premium-Versand und weitere Vorteile. Hier erfahrt ihr mehr:

Dabei solltet ihr aber beachten, dass sich die Testmitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt, falls ihr nicht vor Ablauf der 30 Tage kündigt.

Weitere interessante Angebote findet ihr auf unserer GamePro-Deals-Übersichtsseite.