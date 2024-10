CoD Black Ops 6 Safe Codes: Fundorte und wie ihr die Safes in der Kampagne knackt

Alle Safes in der Kampagne von Black Ops 6 und wo ihr sie findet.

Call of Duty: Black Ops 6 ist ein ziemlich geradliniger Shooter, in dem es aber abseits der eigentlichen Missionsziele auch etwas zu entdecken gibt. Dazu gehören unter anderem Safes, die mit einer passenden Kombination geöffnet werden können. Innerhalb der Kampagne lassen sich eine ganze Reihe dieser Stahlschränke finden und wir verraten euch in diesem Artikel, wo genau.

Alle Safes und wie ihr sie öffnet

Wieviele Safes gibt es insgesamt? 9 Stück – in jeder der folgenden Missionen jeweils einen:

Blutfehde

Meistgesucht

Jagdsaison

Die Wiege

Entstehung

High Roller

Bodenkontrolle

Unter dem Radar

Safe Nr. 9: Außerdem gibt es noch einen Safe im Unterschlupf des Teams, zu dem wir einen separaten Guide veröffentlichen werden.

Was ist in den Safes? Neben einem Batzen Geld (1000 Dollar) findet ihr in manchen von ihnen Waffen und andere Goodies.

So kriegt ihr die Codes für die Safes raus: In der Umgebung der Safes gibt es Radios, an denen ihr Frequenz und Amplituden korrekt anpassen müsst, bis die beiden Wellenlinien deckungsgleich sind. Danach nennt eine Durchsage die vierstellige Zahlenkombination, die ihr dann eingeben müsst, um den Safe zu öffnen.

Mit den beiden Analogsticks müsst ihr Frequenz und Amplitude anpassen, bis sich die beiden Wellenlinien überlagern.

Wichtig: Die Ansage erfolgt komplett zufällig und ist für alle Spielenden individuell! Deswegen können wir hier keine allgemeingültige Liste veröffentlichen – sondern euch lediglich helfen, zu den Safes und Radios zu kommen.

Fundorte der Safes und Radios (Codes)

Blutfehde

Nachdem ihr im ersten Abschnitt der Mission das Attentat durchgeführt habt und in den Lieferwagen gestiegen seid, kommt ihr an einem Hotel an. Orientiert euch nach links und geht in die Gasse. Klettert auf den Lieferwagen und öffnet das Gitter vor dem Lüftungsschacht. Kriecht hinein und geht bei der ersten Gabelung nach rechts. Erledigt die Gangster im Raum unter euch. In diesem Raum findet ihr dann sowohl den Safe als auch das Radio.

Meistgesucht

Sobald ihr euch im großen Veranstaltungsraum frei bewegen könnt, geht ihr zur Bar und dann rechts davon in den gesperrten Bereich, sobald die Wache nicht schaut. Lauft geradeaus durch den Vorhang und dreht euch nach rechts. Geht weiter und durch einen weiteren Vorhang. In dem kleinen abgetrennten Bereich stehen sowohl Safe als auch Radio.

Jagdsaison

Radio und Safe in dieser Mission findet ihr im Südosten der Karte in dem Gebiet, in dem ihr optional ein Gegnercamp säubern könnt. Sobald ihr alle Gegner ausgeschaltet habt, solltet ihr Ausschau nach einem großen, dreistöckigen Gebäude halten. Im Erdgeschoss befinden sich der Safe und das zugehörige Radio, das den Code verrät.

Die Wiege

Direkt nach dem Start der Mission lauft ihr auf das Eingangstor-Gebäude des Palastes zu. Geht hier durch den linken Eingang und die Treppe nach oben. Auf der linken Seite findet ihr den Safe in den Wand und das Radio auf dem Tisch.

Entstehung

Sobald ihr den ersten Bossgegner besiegt habt, könnt ihr in die anderen Bereiche des Areals gelangen. Safe und Radio befinden sich im roten Areal (Cognitive Research). Lauft den langen Gang entlang und biegt bei der Gabelung rechts ab. Folgt dem Gang weiter und ihr gelangt in einen Umkleideraum. Radio und Safe sind etwas versteckt hinter der letzten Spindreihe platziert.

High Roller

Sobald ihr in der Rolle von Semati Dumas in die untere Etage des Casinos mit dem großen Tresor gekommen seid, dreht euch nach links. Ihr solltet nun die massive Tresortür sehen. Geht darauf zu und wendet euch kurze Zeit später nach links. Radio und Safe befinden sich links und rechts von dem Lift, den ihr für eure Kollegen aktivieren sollt.

Bodenkontrolle

Kurz nach dem Start der Mission dringt ihr in das Terminal des Flughafens ein. Erledigt hier zunächst alle Gegner, um freie Hand zu haben. Das Radio mit dem Code befindet sich an der hinteren Wand in einem Fach des Flugschalters. Um den Tresor zu finden, müsst ihr durch die nahe Tür gehen und euch dann links halten – der Stahlschrank ist in der Wand verbaut.

Unter dem Radar

Radio und Safe findet ihr in dieser Mission in dem Gebäude mit der Radarschüssel. Betretet es durch eine der Türen und geht die Treppe hoch in den ersten Stock. Vorsicht! Bevor ihr die drei Missionsziele sabotiert habt, ist es sehr schwer, hier unbemerkt alle Wachen auszuschalten. Später kommt ihr an dieser Stelle nochmal vorbei, dann lässt sich der Code wesentlich entspannter eingeben, sobald alle Gegner erledigt sind.

Glückwunsch! Ihr habt alle Safes und Radios in der Kampagne von Black Ops 6 gefunden.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Neben der Kampagne bietet der Titel auch einen Multiplayer-Modus sowie eine kooperative Spielvariante, in der ihr zusammen gegen Zombiewellen antretet.