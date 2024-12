CoD Black Ops 6-Spieler erreicht nach nur kurzer Zeit sagenhaftes Prestige-Level 1.000 und bekommt geheime Belohnung

Ein Spieler hat schon jetzt Prestige-Level 1000 geknackt.

Im Multiplayer von Call of Duty dreht sich vieles um den Grind. Nahezu jede Aktion von Abschüssen bis hin zu erreichten Missionszielen gibt Erfahrungspunkte, die euch im Level steigen lassen. Dafür gibt es dann neue Ausrüstung, Skins und mehr. Zudem hat jede Waffe eine Reihe von Herausforderungen, mit denen bestimmte Lackierungen freigespielt werden können.

Seit vielen Jahren gehört auch ein Prestige-System fest zur Reihe. Wer alles freigeschaltet hat, kann den Account zurücksetzen und neu grinden, bis wieder das Maximallevel erreicht ist und die nächste Prestige-Stufe winkt.

Starke Leistung: Das System ist eigentlich für die hartnäckigsten Vielspieler*innen entworfen, einer hat es jetzt aber in nur knapp fünf Wochen geknackt.

Spieler erreicht Level 1000

Der Spieler trägt den User-Namen Aldredd. Seinen Erfolg hat er ursprünglich nur auf einem privaten Discord-Server geteilt, von wo das Video dann allerdings schnell im Netz landete.

Call of Duty: Black Ops 6 ist am 25. Oktober erschienen, Aldredd hat also nur knapp fünf Wochen gebraucht, um sich durch satte 10 Prestige-Stufen und danach nochmal ganze 1000 Level zu ballern.

Wie er das geschafft hat? Offenbar nutzte er dabei unter anderem einen Exploit im Zombie-Modus, mit dem extrem viele Erfahrungspunkte in kürzester Zeit verdient werden können. Deshalb ist der User auch nicht besonders stolz auf die Errungenschaft.

Das sind die Belohnungen: Wer das Maximallevel erreicht, wird natürlich mit ein paar exklusiven Freischaltungen belohnt.

Unter anderem kehrt Secret-Service-Agent Eric Samuels aus der Kampagne des Spiels als Operator zurück.

Auf diesem Bild seht ihr alle Belohnungen:

Alle Belohnungen von Stufe 1000 auf einen Blick.

Weitere Belohnungen: Neben dem Operator gibt es demnach noch einen neuen Ladebildschirm, ein Emblem, ein Gooblegum-Paket, eine Blaupause für die PP 919 und ein Spray Tag. Einige User empfinden die Belohnungen als enttäuschend und hätten sich für das Erreichen des Maximallevels mehr erhofft.

