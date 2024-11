CoD Black Ops 6: Launch-Trailer zur Season 1 zeigt einige der neuen Inhalte in Aktion

Am 14. November 2024 startet Season 1 für die beiden Call of Duty-Shooter Black Ops 6 und Warzone. Wie gewohnt liefert das große Update einige neue Inhalte, darunter neue Maps, Waffen oder Modi. Treyarch und Activision haben einen Launch-Trailer veröffentlicht, der einige dieser neuen Inhalte bereits in Aktion zeigt.



Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich.