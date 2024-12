CoD Black Ops 6 + Warzone: Season 1 Reloaded startet heute - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker

Season 1 Reloaded bringt auch weihnachtliche Elemente in Black Ops 6 und Warzone.

Etwas mehr als einen halben Monat nach dem Launch von Season 1 für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone schieben die Entwickler*innen bereits das Midseason-Update nach, das bei CoD traditionell "Reloaded" heißt. Dieses bringt weitere Inhalte in die Titel, unter anderem neue Maps und Waffen.

09:06 Uhr Preload im Battle.net bereits live Wenn ihr CoD auf PC über den Battle.net zockt, könnt ihr dort den Preload für Season 1 Reloaded bereits herunterladen. Der Download wiegt knapp 20 GB. Auf den anderen Plattformen (auch Steam) scheint der Preload noch nicht live zu sein.

08:30 Uhr Hallo und herzlich willkommen zum GamePro-Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 1 Reloaded in Black Ops 6 und Warzone! In ein paar Stunden geht das Update an den Start, wir halten euch hier über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Startdatum: 05. Dezember 2024

05. Dezember 2024 Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Das wurde wie üblich nicht offiziell bestätigt, ist aber wahrscheinlich. Zumindest gab es auch zum Start von Season 1 die Möglichkeit, das Update vorab herunterzuladen, um pünktlich zum Start loslegen zu können.

Wie groß ist das Update? Noch nicht bekannt

Welche Inhalte liefert Season 1 Reloaded?

Die Inhalte von Season 1 Reloaded im Überblick.

In einem ausführlichen Blogpost wurde bereits bekannt gegeben, welche Inhalte mit Season 1 Reloaded in die beiden Spiele kommen. Die größten Neuerungen betreffen den Zombies-Modus von Black Ops 6.

Inhalte für Black Ops 6

Neue Multiplayer-Maps: Hacienda, Racket, Nuketown Holiday (Variante)

Hacienda, Racket, Nuketown Holiday (Variante) Neue zeitlimitierte Modi: Ran-Snack, Infectious Holiday

Ran-Snack, Infectious Holiday Neuer Perk (Schrapnel Radar) und Wildcard (High Roller)

Inhalte für Black Ops 6 Zombies

Neue Map: Citadelle des Morts

Citadelle des Morts Neuer Gegnertyp: Doppelghast

Doppelghast Neue Wunderwaffe: The Bastard Sword

The Bastard Sword Weiterer Support Scorestreak: Hand Cannon

Hand Cannon Zusätzliche Boni, (Field) Upgrades und Bobble Gums

Zombies-Trainingskurs

Im Trailer könnt ihr euch schon mal ein Bild von der neuen Zombies-Karte machen:

0:59 CoD Black Ops 6 bekommt mit Season 1 Reloaded eine neue Zombies-Karte und hier ist der Trailer dazu

Neue Waffen

In diversen Events von Season 1 Reloaded könnt ihr euch insgesamt 3 neue Waffen erspielen.

Maelstrom (Shotgun)

(Shotgun) AMR Mod 4 (Scharfschützengewehr)

(Scharfschützengewehr) Hackmesser (Nahkampfwaffe)

Außerdem gibt es wieder neue Angebote im Store wie das Tracer Pack: Brightmare Mastercraft Ultra Skin Bundle mit Einhorn-Knarre.

Neue Inhalte für CoD Warzone

Auch beim beliebten Battle-Royale-Ableger kommen mit dem Reloaded-Update einige Inhalte hinzu.

CoD Warzone BR Ranked Play: Steigt in diesem kompetitiven Modus in der Rangliste auf, um Belohnungen einzusacken.

Steigt in diesem kompetitiven Modus in der Rangliste auf, um Belohnungen einzusacken. Neue LTMs: Holiday Rush, Slay Side Resurgence

Holiday Rush, Slay Side Resurgence Neuer Perk: Reflexes

Call of Duty Black Ops 6 erschien Ende Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte.

