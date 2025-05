CoD Black Ops 6 + Warzone Season 4 - Termin, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum nächsten großen CoD-Update

Die neue Season für Black Ops 6 und Warzone geht am 29. Mai an den Start. (Bildquelle für alle Bilder dieses Artikels: https://www.callofduty.com/blog/)

Knapp zwei Monate nach dem Start von Season 3 steht nun die nächste Content-Season für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone vor der Tür. Beide Titel werden in Season 4 mit einer Reihe von Inhalten versorgt, darunter neue Karten und Waffen für den BO6-Multiplayer.

Season 4-Start: Das Wichtigste im Überblick

Startdatum: 29. Mai 2025

29. Mai 2025 Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

18:00 Uhr deutscher Zeit Größe des Updates: noch nicht bekannt

Wird es einen Preload geben? Bestätigt ist das noch nicht, aber äußerst wahrscheinlich. Denn die Updates zu sämtlichen Content-Seasons für Black Ops 6 waren vorab herunterladbar – und das auf allen Systemen, also PlayStation, Xbox und PC. Dementsprechend rechnen wir fest damit, dass das auch für Season 4 der Fall sein wird.

Das sind die neuen Inhalte von Season 4

Alle Inhalte von Season 4 im Überblick.

Wie gewohnt hat das Call of Duty-Team die Neuerungen von Season 4 in einem umfangreichen Blogpost vorgestellt. Interessant: Gliederten sich die Inhalte bisheriger Seasons in solche, die direkt zum Launch ins Spiel kommen und solche, die erst zur Mid-Season (Reloaded) veröffentlicht werden, kommen nun noch zwei weitere Formen hinzu:

"Launch Window": Content, der bis zu 72 Stunden nach Launch veröffentlicht wird

Content, der bis zu 72 Stunden nach Launch veröffentlicht wird "In Season": Content, der zwischen dem Launch und dem Reloaded-Update veröffentlicht wird

Mit diesem Trailer könnt ihr euch auf die neue Season einstimmen:

1:58 Call of Duty Black Ops 6 & Warzone: Season 4-Trailer stimmt auf die neuen Inhalte ein

Call of Duty Black Ops 6 erschien im Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte. Zuletzt hatte die Verdansk-Map – die allererste Warzone-Karte – ein Comeback gefeiert.

Alle Details aus dem kommenden Update findet ihr auf den folgenden Seiten.