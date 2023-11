CoD Modern Warfare 3: Beste Waffe im Multiplayer steht für viele Fans jetzt schon fest

Ein Sturmgewehr kristallisiert sich derzeit als Top 1-Empfehlung in MW3 heraus.

Seit dem 10. November könnt ihr euch in die Multiplayer- und Zombiegefechte von Call of Duty Modern Warfare 3 stürzen. Der Titel bietet dabei eine so große Waffenauswahl wie kaum ein CoD-Teil zuvor, weswegen bei vielen automatisch irgendwann die Frage aufkommt: Was ist eigentlich die beste Waffe in CoD MW3?

In Foren und auf Fan-Seiten wird darüber schon fleißig diskutiert, erste Toplisten für die frühe Meta des Shooters sind bereits erstellt worden. Und dabei taucht eine Waffe ganz besonders oft an der Spitze auf, unter anderem bei CharlieIntel oder NMW. Sie ist also nach Meinung vieler Fans die beste Waffe in Modern Warfare 3.

Die MCW ist die beste Allrounder-Waffe in MW3

Die MCW besticht vor allem mit ihrer Vielseitigkeit.

MCW

Klasse: Sturmgewehr

Sturmgewehr Freischaltbedingung: Level 44

Die hochgehandelte Knarre heißt MCW und gehört in die Kategorie der Sturmgewehre. Ihre große Stärke ist ihre Vielseitigkeit und obwohl sie am besten auf mittlere Distanzen eingesetzt wird, ist sie auch auf kurze oder weite Entfernungen ein effektives Werkzeug.

Attachment-Empfehlungen: Die MCW hat schon in der Basisausstattung sehr gute Schadens- und Rückstoßwerte, die sich über diverse Attachments noch verbessern lassen. Als Griff wird beispielsweise der RB Rapidstrike Grip empfohlen, ebenso wie das 40 Round Mag als Magazin und die HMRS Mod Suppressor-Mündung.

Keine Unbekannte: Das MCW hatte schon in der Beta für Furore gesorgt, dass sie jetzt so beliebt ist, ist also nicht unbedingt verwunderlich. Neu ist die Waffe zudem nicht, sie tauchte bereits als ACR im letztjährigen Modern Warfare 2 auf und gehörte dort ebenfalls zu den Fan-Favoriten.

Weitere empfehlenswerte Waffen für den Multiplayer

Striker (SMG)

(SMG) Holger 556 (Sturmgewehr)

(Sturmgewehr) Longbow (Scharfschützengewehr)

(Scharfschützengewehr) AMR9 (SMG)

(SMG) Holger 26 (LMG)

Wichtiger Hinweis: Die oben genannten Empfehlungen gelten für die aktuelle MW3-Version, also kurz nach Launch. Mit künftigen Updates/Seasons wird Entwickler Sledgehammer garantiert an der Waffen-Balance schrauben und neue Waffen einführen, die beispielsweise der MCW den Platz streitig machen können. Ob das Sturmgewehr also dauerhaft "beste Waffe in MW3" genannt werden wird, bleibt abzuwarten.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Neben zahlreichen Waffen stehen im Multiplayer-Modus 16 Karten zur Auswahl, bei denen es sich um Remastered-Varianten aus Modern Warfare 2 (2009) handelt.

Sämtliche Multiplayer-Knarren lassen sich auch im runderneuerten Zombies-Modus benutzen, der auf der kommenden Warzone-Karte Urzikstan angesiedelt ist.

Mit welchen Waffen spielt ihr im Multiplayer von MW3 am liebsten?