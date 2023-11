'Kann nicht aufhören zu lachen': CoD Modern Warfare 3-Fans amüsieren sich über kuriosen Spawn-Bug

Der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3 bietet knapp 20 Maps und über 100 Waffen.

Mit Modern Warfare 3 ist am 10. November der aktuellste Call of Duty-Teil an den Start gegangen, Spieler*innen können sich seitdem in Solo-Kampagne, Multiplayer und Zombie-Modus vergnügen. Obwohl es gerade im Mehrspieler-Bereich bislang größtenteils ziemlich rund läuft, werden auf den einschlägigen Social Media-Plattformen und Foren schon einige Kuriositäten geteilt.

So auch dieser kuriose Spawn-Bug. Den Clip dazu teilte Redditor sweeten16 unter der Überschrift "Nette Spawns Sledgehammer". Er zeigt ein Deathmatch auf der Karte "Underpass", in dem er nach einem Bildschirmtod ein ziemlich großes Problem hat.

Denn anstatt "normal" zu spawnen, wird er unter einem Jeep wiederbelebt. Die Folge: ein sofortiger weiterer Bildschirmtod, dann noch einer usw. Es gibt kein Entkommen aus dieser Respawn-Todesmühle. sweeten16 bleibt also nichts anderes übrig, als das Match zu beenden.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bug sorgt für Belustigung – aber auch für Kritik

In den Kommentaren unter dem Clip amüsieren sich viele Fans ob dieser Kuriosität enorm. rustywindshieldwiper schreibt beispielsweise:

"Tut mir leid, dass dir das passiert ist, aber das ist wirklich verdammt witzig lmao"

Und JimmyBr33z geht es ähnlich:

"Ich kann nicht aufhören, zu lachen und mir das immer wieder anzuschauen."

Was unter dem Post aber auch deutlich wird: Nicht nur sweeten16 scheint ein derartiger Spawn-Bug widerfahren zu sein, denn auch andere User geben an, etwas ähnliches schon einmal in Modern Warfare 3 erlebt zu haben. Und obwohl der Bug hauptsächlich für Belustigung sorgt, gibt es wegen der Spawns auch Kritik, etwa von HEYitzED:

"[...] Wie kann man Spawns derart versauen?"

Ein anderer User schreibt, dass das Spiel dringend gepatched werden müsse. Und auch, wenn es sich beim oben gezeigten Bug um eine Ausnahme handeln dürfte, hat MW3 generell mit ein paar Spawn-Problemen zu kämpfen. Vor allem im Hardpoint-Modus war es auf den Karten Quarry, Rundown und Scrapyard derart schlimm, dass Entwickler Sledgehammer sie vorübergehend aus der entsprechenden Playlist entfernte.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erschienen und ist in der Shooter-Reihe eine echte Premiere. Denn erstmals wurde ein Teil einer CoD-Unterserie im folgenden Jahr direkt fortgesetzt.

Normalerweise lagen zwischen zwei Teilen einer solchen Unterserie immer mindestens zwei Jahre. Das Entwicklungsteam hatte deshalb entsprechend deutlich weniger Zeit für das Spiel, was zu Crunch und Druck führte.

Wie empfindet ihr bislang die Spawns in Modern Warfare 3?