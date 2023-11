CoD Modern Warfare 3-Fan entdeckt auf Rust morbides Easter-Egg aus dem ersten MW2

In MW3 versteckt sich ein Easter-Egg, das auf die Kampagne von MW2 anspielt.

Zugegeben: Wir wären jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, auf den Multiplayer-Maps von Call of Duty Modern Warfare 3 nach Easter-Eggs zu suchen. Aber ganz offenbar lohnt sich das, denn wie es aussieht, haben die Entwickler*innen von Sledgehammer einige nette Details versteckt. Eines ist jedenfalls jetzt ans Licht gekommen und dürfte vor allem bei Kenner*innen des ersten Modern Warfare 2 (2009) Erinnerungen wecken.

Was ist das für ein Easter-Egg? X-User LucaBoeschat teilte auf der Plattform seinen morbiden Fund. Auf der Multiplayer-Map Rust entdeckte er dort einen Totenschädel, in dem ein Messer steckt.

So sieht das Ganze aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Eine Erinnerung an den letzten Kampf aus Modern Warfare 2 (2009)

Achtung! In diesem Abschnitt gehen wir auf das Ende des ersten Modern Warfare 2 von 2009 ein. Wer also vorhat, das Original nachzuholen, verdirbt sich mit der Lektüre eventuell eine coole Szene. Wir haben euch gewarnt.

Mit dem Totenkopf im Sand nehmen die Entwickler von Sledgehammer Bezug auf die Kampagne von Modern Warfare 2. Darin verrät der zunächst als "gut" eingeführte General Shepherd im Laufe der Handlung die Task Force 141 und wird zum Oberbösewicht des Spiels.

In der letzten Mission kommt es zum Showdown. Captain Price und Soap MacTavish jagen Shepherd in Afghanistan – zunächst per Boot und dann zu Fuß. In der Nähe einer verlassenen Ölbohrstation – die übrigens auch Setting von Rust ist – gelingt es dem General zunächst, Soap mit einem Messer schwer zu verwunden, bevor er anschließend mit Captain Price kämpft.

In der Rolle von Soap schaffen wir es, das Messer aus unserem Körper zu ziehen und es im letzten Moment Shepherd in den Kopf zu werfen, bevor er Price erledigen kann.

Hier könnt ihr euch das Ende anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Easter Egg ist also eine weitere Reminiszenz an das zweite Modern Warfare, generell gibt es davon mehr als genug. Schließlich sind alle Multiplayer-Maps des neuen MW3 grafisch und teilweise auch spielerisch angepasste Versionen der Karten aus Modern Warfare 2.

Modern Warfare 3 ist seit dem 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Anfang Dezember startet Season 1 für MW3 und Warzone und bringt ein paar zusätzliche Multiplayer-Maps mit. Eventuell haben auch die versteckte Easter-Eggs. Wir werden jedenfalls die Augen aufhalten.

Habt ihr noch andere Easter-Eggs in Modern Warfare 3 entdeckt?