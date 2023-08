Call of Duty: Modern Warfare 3 geht einen ungewöhnlichen Weg, was die Waffen anbelangt.

Gute Neuigkeiten für Fans von digitalen Knarren: In Call of Duty Modern Warfare 3 wird es davon wieder jede Menge geben. Dass ihr dieses Mal allerdings sogar die bereits hochgelevelten Waffen aus dem Vorgänger benutzen dürft und es zusätzlich noch ein komplett neues Arsenal geben wird, macht das Ganze zu einer großen Ausnahme. Insgesamt soll es so mehr Waffen geben, als das jemals bei einem Call of Duty zum Launch der Fall war.

CoD Modern Warfare 3 hat richtig viele Waffen zum Launch und Fans reagieren darauf sehr unterschiedlich

Worum geht's? Modern Warfare 3 wird ein direktes Sequel zu CoD MW2 und ihr dürft sogar all eure Schießprügel behalten – samt aller Freischaltungen wie Camos, Aufsätze und so weiter. Dazu kommen noch diverse neue Waffen, laut Activision-Studio Sledgehammer ein ganzes Arsenal.

Mehr als je zum Launch: Insgesamt stehen euch dadurch direkt zu Release von CoD Modern Warfare 3 mehr Waffen zur Verfügung, als das jemals bei irgendeinem Call of Duty-Launch der Fall war. Kein Wunder, bekommen wir doch allem Anschein nach zwei Waffen-Sammlungen auf einmal.

Wie viele das insgesamt sind, wurde bisher noch nicht verraten. Wir wissen zwar natürlich, wie viele Knarren es in Modern Warfare 2 gab, aber noch nicht genau, welche für Modern Warfare 3 neu eingeführt werden.

Fans freuen sich auf alte Bekannte: Laut Charlie Intel kommen aber einige Waffen zurück, die Call of Duty-Spieler*innen bereits aus dem ersten Call of Duty: Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011 kennen. Explizit genannt wurden bereits ACR, UMP und die Scorpion EVO. Was in den Twitter-Kommentaren bei manchen regelrechte Begeisterungsstürme auslöst.

Andere bleiben skeptisch: Selbstverständlich machen sich manche CoD-Fans aber auch Sorgen.

Einerseits könnten das einfach zu viele Waffen auf einmal sein, die eventuell gar nicht gut zusammen passen und womöglich Balancing-Probleme haben (wir erinnern uns alle an Warzone mit den Waffen aus drei verschiedenen Call of Duty-Teilen).

sein, die eventuell gar nicht gut zusammen passen und womöglich Balancing-Probleme haben (wir erinnern uns alle an Warzone mit den Waffen aus drei verschiedenen Call of Duty-Teilen). Andererseits könnten die alten Waffen zunächst große Vorteile gegenüber den neuen haben, wenn sie bereits auf der höchsten Stufe und mit allen Attachments versehen sind. Vielleicht seht ihr dagegen mit den neuen Waffen ohne Aufsätze erst einmal überhaupt kein Land.

gegenüber den neuen haben, wenn sie bereits auf der höchsten Stufe und mit allen Attachments versehen sind. Vielleicht seht ihr dagegen mit den neuen Waffen ohne Aufsätze erst einmal überhaupt kein Land. Filter oder Playlists? Einige Fans wünschen sich die Möglichkeit, in bestimmten Matches nur mit bestimmten Waffen anzutreten.

Was ist mit den Namen? Höchstwahrscheinlich wird es auch in Modern Warfare 3 dabei bleiben, dass ihr mit Fantasie-Namen Vorlieb nehmen müsst. Offenbar gibt es rechtliche Gründe, weshalb die echten Namen der Waffen nicht wie früher in den Spielen nutzbar sind.

Wie steht ihr der massiven Anzahl an Waffen in CoD Modern Warfare 3 gegenüber? Welche Befürchtungen habt ihr, worauf freut ihr euch?