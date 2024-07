CoD Modern Warfare 3 + Warzone Season 5 - Termin, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum nächsten großen CoD-Update

Die nächste Season für Modern Warfare 3 und Warzone steht vor der Tür.

Bald ist es mal wieder soweit: Call of Duty Modern Warfare 3 und der Free2Play-Ableger Call of Duty Warzone starten in eine neue Season – mittlerweile die fünfte. Diese bringt wie gewohnt einige neue Inhalte und jetzt wurde bekannt gegeben, was uns genau in der kommenden Season erwartet.

Die wichtigsten Infos zum Start von Season 5 in MW3 & Warzone

Startdatum: 24. Juli 2024

24. Juli 2024 Uhrzeit: Ab 18 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Wie üblich wurde ein Preload bislang nicht bestätigt, allerdings gibt es genügend Erfahrungswerte aus den Starts bisheriger Season- und Reloaded-Updates. Und die besagen, dass vermutlich PlayStation- und PC-Spieler*innen das Update bereits vorab herunterladen können – ein Preload auf den Xbox-Konsolen ist wie in der Vergangenheit dagegen eher unwahrscheinlich.

Die neuen Inhalte von Season 5 im Überblick

Die neuen Inhalte zum Launch und zur Mid-Season von Season 5 auf einen Blick.

Schon deutlich vor dem Season-Launch hat Entwickler Sledgehammer in einem umfangreichen Blog-Post die kommenden Inhalte der fünften Season genauer aufgelistet – wie üblich kommen neue Karten, Waffen und Modi dazu, außerdem gibt es Ergänzungen für den Zombies-Modus in Modern Warfare 3.

Inhalte für Modern Warfare 3

2 neue 6v6-Maps: Bait, Yard

Bait, Yard 3 neue Map-Varianten : Celship, Toonoxide, Ink House (zur Mid-Season)

: Celship, Toonoxide, Ink House (zur Mid-Season) 6 neue Modi: Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season)

Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season) Neuer Ausrüstungsgegenstand: EMP-Granate (kann gegnerische Elektronik kurze Zeit stören)

EMP-Granate (kann gegnerische Elektronik kurze Zeit stören) Zombies-Modus: Finale Story-Mission mit Endboss, neuer Dark Aether-Rift (zur Mid-Season), weitere Geheimnisse und Schemata

Besonders erwähnenswert ist die neue CoD Warrior-Spielvariante. Hier treten drei Zweier-Teams in einer Reihe von Minispielchen gegeneinander an. In "Beat Up the Car!" gilt es beispielsweise, in 60 Sekunden ein Auto möglichst schnell mit Vorschlaghämmern kaputt zu hauen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur fünften Season anschauen:

1:14 CoD Modern Warfare 3 & Warzone: Trailer zur Season 5 gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte

Neue Waffen

Natürlich wird es in Season 5 auch wieder einen neuen Battle Pass geben, der euch nach und nach Zugriff auf neue Waffen gewährt:

Static-HV (SMG)

STG (Assault Rifle)

Torque 35 (Bogen)

Speer (Nahkampfwaffe)

Neue Operator: Über den Battle Pass kommen insgesamt drei neue Operator ins Spiel (Mami, Ivan und Reckoner)

Neue Inhalte für Warzone

Auch beim Free2Play-CoD kommen einige neue Elemente dazu. Die wohl größte Neuerung: Der Atlas Superstore, eine neue Location auf der Map, die vom Store in Verdansk inspiriert wurde und eine riesige Halle voller Versteckmöglichkeiten, Eingänge und Zip-Lines bietet.

Mit dem Atlas Superstore bekommt die Warzone-Karte eine neue Örtlichkeit.

Weitere neue Warzone-Inhalte sind:

2 neue Modi: Superstore Resurgence, Supreme Resurgence

Superstore Resurgence, Supreme Resurgence 2 neue Public Events: Bounty Contest, Recon Flyover (zur Mid-Season)

Bounty Contest, Recon Flyover (zur Mid-Season) 6 neue Modi: Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season)

Außerdem könnt ihr ab der Mid-Season sogenannte Elite Contracts erfüllen, die besonders schwer sein sollen, dafür aber auch besonders lukrative XP-, Geld- und Ausrüstungsboni ausschütten.

Call of Duty Modern Warfare 3 erschien im November 2023 für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für den PC. Warzone hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und startete bereits im Jahr 2020. Ende 2022 gab es mit "Warzone 2.0" aber ein großes Update, das den ersten Teil komplett ersetzte.