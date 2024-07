CoD Modern Warfare 3 & Warzone Season 5 startet heute - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker

In MW3 und Warzone geht heute Season 5 mit einigen neuen Inhalten an den Start.

In schöner Regelmäßigkeit werden alle Spieler*innen von Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone mit neuen Inhalten versorgt. Das passiert in Form von Seasons und genau eine solche steht nun mal wieder vor der Tür.

Datum, Uhrzeit und Preload für Season 5

Wann geht Season 5 los? Am 24. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Am deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Auf dem PC lässt sich das Update bereits herunterladen (via Battle.net). Wir gehen zudem davon aus, dass alle PlayStation-User einen Preload bekommen, für die Xbox-Version wird es dagegen vermutlich keine Möglichkeit geben, das Season-Update vorab runterzuladen.

06:00 Uhr Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Season 5-Starts von CoD MW3 und Warzone. Wir versorgen euch den ganzen Tag über mit den wichtigsten Updates zum Launch. Jetzt aber erstmal ein Käffchen.

Diese Inhalte kommen in Season 5 in CoD MW3 & Warzone dazu

Ein Überblick über die neuen Inhalte von Season 5.

Inhalte für Modern Warfare 3

2 neue 6v6-Maps: Bait, Yard

Bait, Yard 3 neue Map-Varianten : Celship, Toonoxide, Ink House (zur Mid-Season)

: Celship, Toonoxide, Ink House (zur Mid-Season) 6 neue Modi: Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season)

Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season) Neuer Ausrüstungsgegenstand: EMP-Granate (kann gegnerische Elektronik kurze Zeit stören)

EMP-Granate (kann gegnerische Elektronik kurze Zeit stören) Zombies-Modus: Finale Story-Mission mit Endboss, neuer Dark Aether-Rift (zur Mid-Season), weitere Geheimnisse und Schemata

Inhalte für Warzone

Neuer Ort auf der Map: Atlas Superstore

Atlas Superstore 2 neue Modi: Superstore Resurgence, Supreme Resurgence

Superstore Resurgence, Supreme Resurgence 2 neue Public Events: Bounty Contest, Recon Flyover (zur Mid-Season)

Bounty Contest, Recon Flyover (zur Mid-Season) 6 neue Modi: Slam Deathmatch, Arcade, CoD Warrior, Fishfection (zur Mid-Season), Paintball (zur Mid-Season), Defuse oder Destroy (zur Mid-Season)

Eine komplette Übersicht findet ihr in diesem Artikel:

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit November 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC erhältlich. Der Free2Play-Ableger Warzone startete bereits im Jahr 2020 und wurde vor anderthalb Jahren mit dem "2.0-Update" großflächig überarbeitet. Eine Season 7 wird es vermutlich nicht mehr geben, mit dem kommenden CoD Black Ops 6 dürfte der Season-Turnus wieder bei 1 anfangen.

