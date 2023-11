CoD Modern Warfare 3: Zeitüberschreitung – das bedeutet der TRAVIS-RILEA-Fehler

Der Zeitüberschreitungs-Fehler in MW3 kann sowohl im Multiplayer-, als auch im Zombie-Modus auftreten.

Seit dem 10. November laufen die Multiplayer-Server von Call of Duty Modern Warfare 3, tausende Spieler*innen ballern sich derzeit schon durch die Mehrspieler- und Zombie-Modi. Und das bislang ohne größere Komplikationen, denn schwerwiegende Probleme mit den Servern scheint es bislang nicht zu geben.

Kleine Ausnahmen in Form von Verbindungsabbrüchen und Fehlermeldungen gibt es aber trotzdem. Über eine stolpern einige Spieler*innen derzeit häufiger und auch wir haben sie bereits zu Gesicht bekommen.

Zwei mögliche Gründe für TRAVIS-RILEA-Fehler in CoD MW3

Die Fehlermeldung kann auftauchen, wenn es einen Verbindungsabbruch gibt bzw. ihr aus dem Spiel geworfen werdet. Sie lautet:

"Verbindung fehlgeschlagen: Zeitüberschreitung bei der Anmeldung bei Online Plattform [Grund: TRAVIS-RILEA]"

Dann habt ihr entweder die Option, es erneut zu versuchen, oder das Spiel zu beenden und anschließend neu zu starten. Das Match, in dem ihr gerade unterwegs wart, ist mit Auftauchen der Fehlermeldung in jedem Fall unwiderbringlich beendet.

Das bedeutet der Fehler: Für den TRAVIS-RILEA-Fehler kann es zwei unterschiedliche Ursachen geben.

Kurzzeitiges Serverproblem Fehler bei der eigenen Internetverbindung

Lösungsmöglichkeiten für Zeitüberschreitungsproblem

Bei 1) liegt das Problem auf der Serverseite. Hier könnt ihr nicht viel tun, außer eine gewisse Zeit abzuwarten und das Spiel komplett neu zu starten. In unserem Fall funktionierte Modern Warfare 3 danach ohne Probleme, der Fehler trat nicht wieder auf.

Bei 2) kann es unter Umständen helfen, die Internetverbindung der Konsole zu checken – also WLAN oder Ethernet-Kabel – und gegebenfalls den Router neu zu starten. Danach sollte alles wieder funktionieren.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Mehrspieler-Part teilt sich in den "klassischen" Multiplayer, bei dem es unter anderem 16 grafisch und spielerisch überarbeitete 6v6-Maps aus Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) gibt.

Der Koop-Zombie-Modus unterscheidet sich deutlich von bisherigen Varianten in der Serie, da er dieses Mal auf der neuen Warzone Map Urzikstan und damit deutlich offener ausgelegt ist.

Hattet ihr auch schon den TRAVIS-RILEA-Fehler in Modern Warfare 3?