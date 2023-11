CoD Modern Warfare + Warzone: Schnappt euch jetzt diese Gratis-Inhalte mit Amazon Prime

Mit einem Prime-Abo könnt ihr aktuell wieder ein paar Inhalte für CoD abstauben.

Es ist nicht so, als würde es den Modern Warfare- und Warzone-Spielen an Waffen-Skins oder anderen kosmetischen Items mangeln. Wie in allen Service-Spielen gilt aber auch hier "mehr ist immer besser", weswegen über die regelmäßigen Seasons oder andere Angebote immer wieder neue Varianten in die Shooter von Activision gespült werden.

Schon seit längerem gibt es auch bei Amazon Prime Gaming regelmäßig kostenlose Inhalte für die Call of Duty-Spiele – vom Preis für das notwendige Abo natürlich abgesehen. Das ist auch im November der Fall und bis Mitte Dezember könnt ihr euch über den Service wieder ein paar kostenlose Inhalte schnappen. Alles was ihr dafür benötigt, ist ein Prime-Abonnement.

"Sorbet Rausch": Waffenbaupläne und ein Punk-Einhorn

Das aktuelle Inhalte-Paket heißt "Sorbet Rausch" und liefert insgesamt 5 kostenlose Inhalte:

Lachmann-U-Boot-Waffenbauplan "Zucker Hoch"

Kastov-545-Waffenbauplan "Schwindelgefühl"

Ladebildschirm "Tod durch Sherbet"

Talisman "BAMF"

Emblem "Meltin"

Alle Inhalte aus dem Sorbet Rausch-Paket.

So bekommt ihr das Sorbet Rausch-Paket bei Amazon Prime

Nochmal zur Erinnerung: Um das Paket kostenlos zu bekommen, ist eine kostenpflichtige Amazon Prime-Mitgliedschaft erforderlich. Ist die vorhanden, müsst ihr die folgenden Schritte durchführen:

Navigiert auf die Prime Gaming-Seite

Klickt rechts auf den lilafarbenen "Hol dir Inhalte im Spiel"-Button

Meldet euch mit eurem Amazon-Account an

Verknüpft eure vorhandenen Accounts von Prime und Activision

Und das war es auch schon! Wenn ihr Prime Gaming jetzt noch gestattet, die Inhalte ins Spiel zu bringen, solltet ihr beim nächsten Login in CoD die oben genannten Inhalte finden können.

Achtung! Das Angebot ist nur für eine begrenzte Zeit gültig, nämlich bis zum 21. Dezember 2023.

Auch für MW3 einsetzbar? Das Sorbet Rausch-Paket wird zwar für Modern Warfare 2 und Warzone gebrauchen, dank der Kompatibilität der Spiele untereinander solltet ihr die Inhalte aber auch problemlos im aktuellen Modern Warfare 3 einsetzen können.

Auch wer kein Prime Gaming-Abo hat, kann sich bald über neue Inhalte für die CoD-Shooter freuen. Anfang Dezember startet nämlich die erste Season in Modern Warfare 3 und Warzone und bringt unter anderem neue Multiplayer-Maps sowie die große neue Warzone-Karte Urzikstan. Und dank des Battle Pass sind garantiert auch zahlreiche kosmetische Items dabei.

Habt ihr ein Prime-Abo und löst die CoD-Goodies regelmäßig ein?