CoD MW2 + Warzone 2: Season 2-Roadmap enthüllt neue Maps, Waffen und Modi

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten in weniger als einer Woche in die zweite Season. Was die alles an Inhalte bringt wurde jetzt in einem ausführlichen Blogpost samt Roadmap enthüllt. Da kommt nicht nur die neue Ashika Island-Map für den Resurgence-Modus und DMZ auf uns zu, sondern noch viel, viel mehr.

Call of Duty: Season 2 bringt neue Waffen, Modi, Operatoren und mehr

Wann startet Season 2? Am 15. Februar geht es los.

Season 2 bringt für beide Spiele:

Neue Waffen: Wir bekommen sowohl in Warzone 2 als auch in MW2 die Armbrust, ein neues Sturmgewehr, eine neue Marksman Rifle, eine Schrotflinte und die Doppel-Kodachis.

So sieht die Roadmap zu Season 2 aus

Das bringt Season 2 für Call of Duty: Warzone 2

Was ändert sich bei Warzone 2? Eine ganze Menge. Vor allem die neue, kleinere Map namens Ashika Island wird mit Spannung erwartet. Aber es gibt noch einiges mehr.

Ashika Island-Map: Ihr könnt die frische Karte im Japan-Look entweder in DMZ oder Resurgence-Modus spielen

Ihr könnt die frische Karte im Japan-Look entweder in DMZ oder Resurgence-Modus spielen 1v1-Gulag: Das Gulag wird komplett überarbeitet.

Das Gulag wird komplett überarbeitet. Ehre wiederherstellen: Ihr könnt nach dem Ableben ein Dogtag einsammeln, um eure Ehre wieder herzustellen und XP bekommen.

Ihr könnt nach dem Ableben ein Dogtag einsammeln, um eure Ehre wieder herzustellen und XP bekommen. Es gibt Jetskis!

Redeploy Drone: Ähnlich wie die Ballons, aber als Drone. Nützlich, um in die Lüfte zu steigen und mit dem Fallschirm heruntersegeln zu können.

Ähnlich wie die Ballons, aber als Drone. Nützlich, um in die Lüfte zu steigen und mit dem Fallschirm heruntersegeln zu können. Neue Aufträge

Keine Rucksäcke und Inventare mehr: Loot verteilt sich auf dem Boden

Loot verteilt sich auf dem Boden Perks kehren in die Warzone zurück.

Das bringt Season 2 für den DMZ-Modus: Zusätzlich zur komplett neuen, kleineren Map erfährt der DMZ-Modus auch sonst noch einige Neuerungen.

Neue Ashika Island-Map

Resets: Contraband-Waffen werden zurückgesetzt

Neuer Boss-Gegner

Neue Fraktion mit Quests

Neuer Waffen-Koffer

Ausgeglichenerer Schwierigkeitsgrad, leichtere KI

CoD Modern Warfare 2: Das steckt noch in Season 2

Auch in Modern Warfare 2 hagelt es mit Season 2 neue Inhalte. Die gehen über neue Waffen und Operatoren weit hinaus. Zum Beispiel kommen endlich ein paar neue Multiplayer-Maps hinzu.

Neue Modi Ranked : Der Ranglistenmodus für alle, die es ernst meinen. Infected : Ihr müsst entweder andere infizieren oder das vermeiden. Gun Game : Spielt die Waffen der Reihe nach und erzielt mit jeder einen Kill. Grind : Funktioniert wie Kill Confirmed, nur dass ihr die Marken abgeben müsst. Drop Zone (erst im Verlauf der Season 2) All Or Nothing (auch erst später) One in the Chamber (im Lauf der Season)

Neue Maps Dome : neue 6v6-Map Valderas Museum (6v6) Al Malik International (große Map für Ground War & Invasion) Zaya Observatory (Ground War-Map)

Neue Waffen ISO Hemlock Assault Rifle kommt direkt zum Start in den Season 2-Battle Pass. Die neue Schrotflinte KV Broadside ist ebenfalls ab Launch im Battle Pass. Die Doppel-Kodachis bekommt ihr genauso zum Start von Season 2 im Battle Pass. Armbrust: Die Armbrust könnt ihr erst später freischalten, wenn ihr die Ronin-Events absolviert. Marksman Rifle Tempus Torrent kommt auch erst später im Verlauf vonm Season 2.



Dazu gesellen sich wie üblich noch diverse Bundles und Skins und andere kosmetische Inhalte, die ihr im Store für eure hart verdienten (oder mit Echtgeld gekauften) CoD-Points erstehen könnt.

Worauf freut ihr euch am meisten in Season 2? Welchen Modus spielt ihr zuerst?