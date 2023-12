CoD MW3 & Warzone: Season 1 startet heute: Alle Infos zum Release im Live-Ticker

Am 6. Dezember werden Modern Warfare 3 und Warzone mit neuen Inhalten versorgt.

Auch Call of Duty Modern Warfare 3 wird nach dem Launch mit zahlreichen neuen Inhalten in Form von Seasons versorgt, der Free2Play-Shooter Warzone schließt sich natürlich an. Jetzt steht die erste Season unmittelbar vor der Tür und in unserem Live-Ticker erfahrt ihr alles Wichtige, was ihr zum Launch wissen müsst.

Startzeit und Preload von Season 1 in MW3 und Warzone

Wann geht Season 1 los? Die neue Season startet am 6. Dezember 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Auf dem PC ist der Preload für Season 1 bereits verfügbar – allerdings nur im Battlenet. Ob es die Vorab-Downloadmöglichkeit auch auf den Konsolen gibt, ist noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Denn auch die letzten Seasons für CoD Modern Warfare 2 boten einen Preload, zumindest auf den PlayStation-Systemen.

Auf dem PC ist der Preload für Season 1 bereits verfügbar – allerdings nur im Battlenet. Ob es die Vorab-Downloadmöglichkeit auch auf den Konsolen gibt, ist noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Denn auch die letzten Seasons für CoD Modern Warfare 2 boten einen Preload, zumindest auf den PlayStation-Systemen. Wie groß ist der Download? Auf dem PC wiegt der Preload knapp 40 GB.

Alle Infos zum Season 1-Start im Live-Ticker

09:00 Uhr Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Season 1-Starts von CoD Modern Warfare 3 und Warzone! Bis zum Launch um 18 Uhr werden wir euch hier mit den wichtigsten Infos rund um die erste Season versorgen und danach beobachten, ob die Server stabil bleiben und ob es größere Probleme gibt.

Auf diese Inhalte könnt ihr euch in Season 1 freuen

Alle Season 1-Inhalte für MW3 und Warzone in der Übersicht.

Inhalte für Modern Warfare 3

3 neue 6v6-Maps: Meat, Griechenland und Rio (zum Mid-Season-Update) sind keine MW2-Remaster-Maps, sondern komplett neue Karten

Meat, Griechenland und Rio (zum Mid-Season-Update) sind keine MW2-Remaster-Maps, sondern komplett neue Karten Gunfight-Modus: Der beliebte 2-gegen-2-Modus kehrt zurück und hat gleich ein paar passende Maps im Gepäck

Der beliebte 2-gegen-2-Modus kehrt zurück und hat gleich ein paar passende Maps im Gepäck Neue 2v2-Karte: Neben ein paar alten bekannten Maps feiert "Training Facility" ihre Premiere

Neben ein paar alten bekannten Maps feiert "Training Facility" ihre Premiere 5 neue Waffen

Endgame-Aktivitäten für Zombie-Modus: In den anspruchsvollen "Dark Aether Rifts" müsst ihr Aufgaben unter Zeitdruck erledigen

In den anspruchsvollen "Dark Aether Rifts" müsst ihr Aufgaben unter Zeitdruck erledigen Neue Zombies-Waffe: V-R11, die Feinde in Verbündete verwandelt

V-R11, die Feinde in Verbündete verwandelt Neuer Battle Pass für 1100 CoD Points

Inhalte für Warzone

Neue Map Urzikstan

Gameplay-Anpassungen, darunter die Implementierung diverser Bewegungsmechaniken aus Modern Warfare 3 (Slide Cancel, Tac-Stance)

Einen Blick auf die neue Map gewährt unter anderem dieser Trailer:

2:06 Call of Duty-Warzone-Trailer heißt euch auf der neuen Urzikstan-Karte willkommen

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit Anfang November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Updates, welches das Original komplett ersetzte.