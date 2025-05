Ich habe selten ein so schönes und zeitgleich simples Spiel entdeckt, dass mich auf Anhieb so verzaubert hat!

Super süß, aber nicht weniger taktisch anspruchsvoll – Codex Naturalis ist ein kleines Spiel mit richtig viel Spielspaß!

„Das schönste Spiel aller Zeiten“ – so schwärmte ein Freund, als er mir Codex Naturalis das erste Mal in die Hände drückte. Ich war skeptisch. Doch ein paar Partien später? Vollkommen hingerissen! Dieses kleine, magische Kartenspiel hat mich vom ersten Moment an in seinen Bann gezogen. Angefangen von den wunderschön illustrierten Karten bis hin zur schnell erlernten, aber dennoch nicht weniger herausfordernden Spielmechanik – man könnte sagen, es ist einfach rundum perfekt!

Worum geht es in diesem fesselnden Legespiel?

In Codex Naturalis schlüpft ihr in die Rolle von Schreibern eines alten Ordens, die ein prachtvolles Naturmanuskript zusammenstellen. Mit jeder Karte, die ihr ausspielt, fügt ihr eurem Buch neue Seiten mit wunderschönen Illustrationen von Pflanzen, Tieren und Mineralien hinzu. Aber Achtung: Das Spiel ist nicht nur super ästhetisch, sondern auch taktisch herausfordernd, da jedes Kärtchen mit Bedacht gelegt werden muss.

Mich haben die liebevoll gestalteten Karten sofort bezaubert – besonders die Sonderkarten mit Goldumrandung haben es mir angetan!

Das Ziel ist simpel: Ihr sammelt Punkte, indem ihr Karten mit bestimmten Symbolen und Mustern kombiniert und Aufträge erfüllt. Doch die Herausforderung besteht darin, eure Auslage so zu gestalten, dass ihr möglichst viele wertvolle Kombinationen erreicht, ohne wichtige Symbole zu überdecken oder zu blockieren.

Codex Naturalis – so spielt ihr das kleine Kartenspiel!

Jeder Spieler startet mit einer kleinen Startkarte vor sich, die den Anfang eurer wunderschönen Naturauslage bildet. Dann legt ihr abwechselnd neue Karten an, die sich mindestens an einer Ecke mit einer bereits ausliegenden Karte berühren müssen. Dabei gibt es verschiedene Kartentypen: Ressourcenkarten zeigen Symbole wie Blätter oder Pilze, die ihr sammelt, um später wertvolle Goldkarten auszuspielen.

Diese Goldkarten bringen Punkte, haben aber auch manchmal gewisse Voraussetzungen wie etwa, dass drei Pilze bereits auf dem Spielfeld sein müssen. Erst dann dürft ihr die jeweilige Goldkarte legen. Zusätzlich gibt es Auftragskarten, die euch extra Punkte schenken, wenn ihr die geforderten Muster oder Kombinationen aus Symbolen schafft.

Wer mich kennt weiß, dass ich meist skeptisch bin mit neuen Spielen – dieses hat mich aber ab der ersten Sekunde überzeugt!

Ein spannender Kniff: Werden Symbole von neuen Karten verdeckt, zählen sie nicht mehr. Das bedeutet, dass ihr clever planen müsst, um keine wertvollen Ressourcen zu verlieren. Sobald ein Spieler 20 Punkte erreicht, wird die Runde noch zu Ende gespielt, dann folgt die Endwertung.

Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. So einfach und doch so spannend – genau das macht Codex Naturalis zu einem echten Highlight für alle, die auf schöne Spiele stehen, aber auf eine kleine Herausforderung nicht verzichten wollen!