So Metal war Doom noch nie: Jetzt könnt ihr die Collector’s Edition zu Doom: The Dark Ages vorbestellen!

Bald könnt ihr in Doom: The Dark Ages wieder Dämonhorden zu Staub ballern.

Der Mai wird ein Fest für Shooter-Fans, denn mit Doom: The Dark Ages erscheint endlich der nächste Teil der famosen Serie, in der ihr zu harter Metal-Musik Dämonen in ihre blutigen Einzelteile zerlegt. Diesmal macht ihr in einem eher mittelalterlichen Setting und benutzt dafür unter anderem Waffen wie einen Kettensägen-Schild und einen gigantischen Flegel.

Die Collector's Edition des Spiels könnt ihr jetzt auf Amazon bestellen und dabei richtig starke Extras abräumen.

Was beinhaltet die Collector's Edition von Doom: The Dark Ages?

Fangen wir mal mit dem größten Highlight an: In der Collector's Edition bekommt ihr eine ca. 30cm große Statue des Doom-Slayers mit abnehmbarer Schrotflinte und dem neuen Kettensägen-Schild. Dieser steht natürlich auf den Schädeln von zu Klump geschossenen Dämonen und wirkt richtig mächtig. Zusätzlich bekommt ihr eine Replik der Red Key Card und ein exklusives Steelbook.

Den Doom-Slayer könnt ihr euch jetzt stilvoll ins Regal stellen.

Das waren aber nur die physischen Goodies, aber ihr bekommt auch einige Exklusive digitale Inhalte. Ihr seht ihr den kompletten Inhalt der Collector's Edition in der Übersicht:

Das Spiel für eine Plattform eurer Wahl (PS5, Xbox Series X/S oder PC)

Doom-Slayer Statue (30cm Höhe)

Red Cey Card-Replik

Steelbook

Bis zu zwei Tage Early Access

Ein exklusives Kampagnen-DLC

Digitales Artbook

Spiel-Soundtrack

Skin-Paket mit Skins für den Doom Slayer, Atlan und den Drachen

Was macht der Shooter anders als die bisherigen Doom-Shooter?

Doom: The Dark Ages spielt sich etwas gemächlicher als der Vorgänger Doom: Eternal. Wir springen und sprinten nicht mehr wie verrückt durch die Gegner-Horden hindurch, sondern stapfen eher wie ein menschlicher Panzer über das Schlachtfeld. Das klingt weniger spannend? Im Gegenteil, denn durch neue Gadgets wie den Säge-Schild, mit dem ihr Projektile zurückwerfen oder auf Gegner zustürmen könnt, kommt trotzdem mehr als genug Action auf.

Außerdem erwarten euch eine Vielzahl von neuen, einzigartigen Waffen, wie ein Steinkugel-Werfer und eine Waffe, die die Schädel eurer besiegten Gegner zerhäckselt und als großes Streufeuer auf die noch lebenden Dämonen verschießt. Außerdem könnt ihr jetzt auch riesige Kampf-Mechs und einen Drachen aus Metall steuern. Es gibt glaube ich nichts, was die Essenz von Doom besser verkörpert als das.