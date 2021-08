Die gamescom ist immer auch eine Zeit, in der viele Shops besondere Angebotsaktionen starten. Dies ist auch bei computeruniverse der Fall. Hier gibt es bis zum 29. August 2021 besondere Deals und Sonderpreise, sowie jeden Tag ein Highlight-Angebot.



Im Angebot findet ihr ausgewählte Gaming-Hardware, Gaming-Gear und Gaming-Zubehör. Interessant ist dabei vor allem ein Deal für SSDs und damit für alle Besitzer einer PS5.



gamescom Deal des Tages: Jeden Tag gibt es für 24 Stunden ein neues Deal-Highlight. Am 25. August erwartet euch

Jetzt eine PS5 gewinnen: Neben den Angeboten zur gamescom gibt es noch ein besonderes Gewinnspiel. Dabei gibt es als Hauptpreis eine PlayStation 5 mit Laufwerk und 12 Monate PS Plus zu gewinnen. Wer die begehrte Hardware sein Eigen nennen will, kann sein Glück also beim Gewinnspiel von computeruniverse versuchen.

Samsung SSDs für PS5 im Angebot kaufen

Top-Angebot: Bei den gamescom Angeboten von computeruniverse könnt ihr die Samsung SSD 980 Pro günstiger kaufen. Dabei bekommt ihr die Variante mit 1 TB Speicherplatz für 184,99 Euro und die Variante mit 2 TB Speicherplatz für 349 Euro.



Geeignet für PS5: Die Samsung 980 Pro SSD ist eine M.2-SSD mit PCIe 4.0. Damit erfüllt sie grundlegend die Voraussetzung für eine SSD, um in der PS5 als Speicher-Erweiterung genutzt zu werden. Ihr müsst nur noch einen Heatsink dazu kaufen.



Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht zu SSDs für die PS5.



Das leistet die SSD: Mit der Samsung 980 Pro erwartet euch eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s und eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s. Sie garantiert nicht nur in der PS5 eine hohe Geschwindigkeit, sondern natürlich auch in jedem PC.

